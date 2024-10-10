Почти 70 тысяч эмигрантов вернулись в Новосибирскую область из-за рубежа

Posted 9 октября, 23:52
Published 9 октября, 23:52
Modified 9 октября, 23:52
Updated 9 октября, 23:52
Государственная программа переселения, запущенная в 2009 году, предоставляет широкий спектр социальной поддержки для прибывающих соотечественников. Так, каждая семья получает единовременное пособие в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, а те участники, которые получают образование на территории региона, могут рассчитывать на дополнительную помощь для обустройства в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, наиболее талантливым студентам выделяется ежемесячная стипендия от правительства Новосибирской области в размере 3035 рублей. Для школьников из многодетных и малообеспеченных семей организовано бесплатное горячее питание.
Как отметила Ольга Лаврова, начальник управления занятости населения при министерстве труда и социального развития, 706 человек из числа переселенцев уже нашли работу или открыли собственное дело. В частности, 48 из них стали индивидуальными предпринимателями, а 58 продолжают обучение в местных образовательных учреждениях.
Основные населенные пункты, где переселенцы обустраивают свою новую жизнь, — это такие города, как Новосибирск и Бердск, а также Новосибирский и Искитимский районы. Программа не только обеспечивает поддержку, но и способствует успешной интеграции переселенцев в местные сообщества, продолжая привлекать новых участников.