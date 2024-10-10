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Posted 9 октября, 23:52

Published 9 октября, 23:52

Modified 9 октября, 23:52

Updated 9 октября, 23:52

Новосибирцы возвращаются на Родину

Почти 70 тысяч эмигрантов вернулись в Новосибирскую область из-за рубежа

9 октября 2024, 23:52
Фото: 1MI
Новосибирцы возвращаются на Родину
В Новосибирскую область по госпрограмме удалось вернуть более 70 тысяч человек, сообщили в правительстве региона. Наибольшее число переселенцев прибывает из Республики Казахстан — 84,9% от общего числа заявлений.

Государственная программа переселения, запущенная в 2009 году, предоставляет широкий спектр социальной поддержки для прибывающих соотечественников. Так, каждая семья получает единовременное пособие в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет, а те участники, которые получают образование на территории региона, могут рассчитывать на дополнительную помощь для обустройства в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, наиболее талантливым студентам выделяется ежемесячная стипендия от правительства Новосибирской области в размере 3035 рублей. Для школьников из многодетных и малообеспеченных семей организовано бесплатное горячее питание.

Как отметила Ольга Лаврова, начальник управления занятости населения при министерстве труда и социального развития, 706 человек из числа переселенцев уже нашли работу или открыли собственное дело. В частности, 48 из них стали индивидуальными предпринимателями, а 58 продолжают обучение в местных образовательных учреждениях.

Основные населенные пункты, где переселенцы обустраивают свою новую жизнь, — это такие города, как Новосибирск и Бердск, а также Новосибирский и Искитимский районы. Программа не только обеспечивает поддержку, но и способствует успешной интеграции переселенцев в местные сообщества, продолжая привлекать новых участников.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Мигранты#Миграция#Трудоустройство#Переселенцы
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