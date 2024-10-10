Подросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском

Posted 10 октября, 00:16
Published 10 октября, 00:16
Modified 10 октября, 00:16
Updated 10 октября, 00:16
Белоснежный конь сразу привлек внимание местной молодежи, которая тут же окружила всадника. Многие из девушек остались в восторге от экстравагантного поступка подростка, и немало было желающих прокатиться на лошади. Атмосфера вечера изменилась — танцы временно забылись, а вместо этого гости мероприятия начали фотографироваться и снимать происходящее на видео.
«За душу взяло! Это напомнило мне наши времена, когда конь и дискотека были чем-то обычным», — поделилась воспоминаниями одна из старожилов Каргата.
Что подтолкнуло подростка к такому шагу, остается загадкой. Возможно, он пытался привлечь внимание или просто решил проявить креативный подход к посещению мероприятия.