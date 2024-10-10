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Posted 10 октября, 00:16

Published 10 октября, 00:16

Modified 10 октября, 00:16

Updated 10 октября, 00:16

Подросток явился на дискотеку на коне

Подросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском

10 октября 2024, 00:16
Фото: 1MI
Подросток явился на дискотеку на коне
Подросток на белом коне вызвал настоязий фурор у посетителей дискотеки в культурно-досуговом центре в Каргате, сообщает районная газета «За изобилие».

Белоснежный конь сразу привлек внимание местной молодежи, которая тут же окружила всадника. Многие из девушек остались в восторге от экстравагантного поступка подростка, и немало было желающих прокатиться на лошади. Атмосфера вечера изменилась — танцы временно забылись, а вместо этого гости мероприятия начали фотографироваться и снимать происходящее на видео.

«За душу взяло! Это напомнило мне наши времена, когда конь и дискотека были чем-то обычным», — поделилась воспоминаниями одна из старожилов Каргата.

Что подтолкнуло подростка к такому шагу, остается загадкой. Возможно, он пытался привлечь внимание или просто решил проявить креативный подход к посещению мероприятия.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Молодежь#Вечеринка#Танцы#Подросток
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