Подросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском

Белоснежный конь сразу привлек внимание местной молодежи, которая тут же окружила всадника. Многие из девушек остались в восторге от экстравагантного поступка подростка, и немало было желающих прокатиться на лошади. Атмосфера вечера изменилась — танцы временно забылись, а вместо этого гости мероприятия начали фотографироваться и снимать происходящее на видео.