«Погладьте меня»: почему российские дети становятся квадроберами

Общеизвестно, что первым в мире квадробером считается спортсмен из Японии Кеничи Ито, два десятка лет назад предложивший всему миру не только шесть способов передвижения в точности, как обезьяна, но и определенную философию этого хобби. Но почему квадроберство стало так популярным в России, ведь его адепты во времена Ито даже не родились.