«Погладьте меня»: почему российские дети становятся квадроберами

Posted 10 октября, 11:05
Published 10 октября, 11:05
Modified 10 октября, 11:07
Updated 10 октября, 11:07
Общеизвестно, что первым в мире квадробером считается спортсмен из Японии Кеничи Ито, два десятка лет назад предложивший всему миру не только шесть способов передвижения в точности, как обезьяна, но и определенную философию этого хобби. Но почему квадроберство стало так популярным в России, ведь его адепты во времена Ито даже не родились.
По статистике Центра питания и благополучия животных, в России постоянно увеличивается количество семейств, в которых живут кошки или собаки. Сейчас их почти 75 миллионов, или 56%. И нередко, что россияне заводят сразу по несколько животных.
По опросам, 42% любителей кошек и 34% собаководов воспринимают своих питомцев не иначе, как членов семьи. Некоторые относятся к ним как к лучшим друзьям, а некоторые и вовсе, как к детям. И самое минимальное количество людей воспринимают их как просто животных.
Парадокс, но многие взрослые люди имеют гораздо более глубокие отношения с кошкой или собакой, но не с собственным ребенком. Это можно объяснить и переходным возрастом, и тем, что воспитание домашнего животного дается намного легче, чем воспитание сына или дочери.
Так может быть, интуитивно пытаясь наладить коммуникации с родителями, дети и пытаются притвориться маленькими зверятами в самом добром понимании этого слова? Тем более, перед глазами постоянно идеальные отношения родителей и домашних животных.
Вполне может привлекать детей-квадроберов и забота, которой взрослые окружают своих домашних питомцев, которых только гладят по голове, но не требуют от них ни идеального поведения, ни пятерок в школе, пишут «Новые известия».
Напомним, в Новосибирске появилась услуга по выгулу квадроберов.