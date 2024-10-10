Покровская родительская суббота в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день

Posted 10 октября, 12:15
Published 10 октября, 12:15
Modified 10 октября, 12:17
Updated 10 октября, 12:17
Покровская родительская суббота не указана в официальных церковных календарях, однако ее корни уходят в XVI век. В 1552 году царь Иван Грозный захватил Казань, и с тех пор накануне Покрова Пресвятой Богородицы установилась традиция поминовения всех погибших, которая позже распространилась на память обо всех усопших. В 2024 году этот день выпадает на 12 октября.
В этот день православные идут в храм, где ставят свечи за упокой душ близких и заказывают панихиды. После службы принято посещать кладбища, наводить порядок на могилах и молиться за умерших. Священник Пегов также напомнил о важности поминания именно умерших родителей, так как молитвы за них считаются особо значимыми.
«Это момент, когда нужно попросить у Господа прощения грехов усопших и упокоения их душ», — пояснил он в разговоре с Сиб.фм.
Вячеслав Пегов особо подчеркнул, что в этот день строго запрещено поминать усопших с употреблением алкоголя. Пить спиртное в память об умерших, как и оставлять его на могилах, считается грехом. Также запрещено вспоминать умерших дурным словом, ссориться и сквернословить.
«Этот день должен быть наполнен благоговением и молитвами, не место ему для конфликтов или злых мыслей», — отметил священник.
Кроме того, Пегов напомнил о традиции, согласно которой не рекомендуется поминать в церкви тех, кто ушел из жизни в результате самоубийства. За них можно молиться только в домашних условиях.
Таким образом, Покровская родительская суббота — это не только день для воспоминаний, но и для духовного очищения, когда каждый верующий может принести молитвы за своих усопших родных и близких, соблюдая важные церковные традиции и избегая нарушений.