Покровская родительская суббота в 2024 году: что можно и нельзя делать в этот день

Покровская родительская суббота не указана в официальных церковных календарях, однако ее корни уходят в XVI век. В 1552 году царь Иван Грозный захватил Казань, и с тех пор накануне Покрова Пресвятой Богородицы установилась традиция поминовения всех погибших, которая позже распространилась на память обо всех усопших. В 2024 году этот день выпадает на 12 октября.