Полицейский автомобиль под Новосибирском по ошибке сдали на металлолом

Представитель компании сообщил, что автомобиль находился на стоянке несколько лет, и его опознавательные знаки полиции отсутствовали. В декабре 2021 года на парковке начались работы по очистке от брошенных машин. В результате полицейская «Лада», попавшая в один ряд с другими «бесхозными» авто, была отправлена в пункт приема металлолома.