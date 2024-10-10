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Posted 10 октября, 11:20

Published 10 октября, 11:20

Modified 10 октября, 11:24

Updated 10 октября, 11:24

Атомобиль полиции сдали на металлолом

Полицейский автомобиль под Новосибирском по ошибке сдали на металлолом

10 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Атомобиль полиции сдали на металлолом
В Искитимском районе Новосибирской области исчезла ведомственная «Лада Приора», находившаяся на охраняемой стоянке. Как выяснилось, машину по ошибке сдали в пункт приема металлолома.

О пропаже автомобиля стало известно во время инспекции оперативно-служебной деятельности отдела МВД «Искитимский», на балансе которого находилась «Приора» 2009 года выпуска. Машина, приобретенная за 332 тысячи рублей, несколько лет оставалась на специализированной стоянке компании ООО «Эльжи» после ДТП, сообщает «Прецедент».

Представитель компании сообщил, что автомобиль находился на стоянке несколько лет, и его опознавательные знаки полиции отсутствовали. В декабре 2021 года на парковке начались работы по очистке от брошенных машин. В результате полицейская «Лада», попавшая в один ряд с другими «бесхозными» авто, была отправлена в пункт приема металлолома.

Полиция потребовала возмещения стоимости автомобиля с учетом его повреждений после ДТП. Разбирательство дошло до арбитражного суда, который 8 октября постановил взыскать с компании ООО «Эльжи» 42 тысячи рублей в пользу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Суд#Автомобиль#Полиция#Металлолом
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