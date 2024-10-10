Пора утепляться: в Новосибирской области выпадет снег — прогноз погоды на 10 октября

В самом Новосибирске снег пока не ожидается. Днем в городе будет тепло для этого времени города, температура воздуха составит +5…+7 градусов, ночью — 0…-2 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду.