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Posted 9 октября, 22:11

Published 9 октября, 22:11

Modified 9 октября, 22:11

Updated 9 октября, 22:11

Снег в Новосибирской области

Пора утепляться: в Новосибирской области выпадет снег — прогноз погоды на 10 октября

9 октября 2024, 22:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Снег в Новосибирской области

Мокрый снег может выпасть 10 октября в Новосибирской области

По данным синоптиков, на фоне похолодания в некоторый районах Новосибирской области уже может выпасть снег.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области продолжается похолодание. Днем 10 октября температура воздуха по всему региону будет на уровне +4…+9 градусов. Ночью похолодание произойдет до -5…+5 градусов. Плюсовые температуры возможны по югу области.

Сама погода будет пасмурной, преимущественно без осадков. Однако ночью на юго-востоке возможен мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду, ночью синоптики прогнозируютпорывы до 16 метров в секунду.

Погода в Новосибирской областиПогода в Новосибирской области
Погода в Новосибирской области. Фото: Западно-Сибирское УГМС

В самом Новосибирске снег пока не ожидается. Днем в городе будет тепло для этого времени города, температура воздуха составит +5…+7 градусов, ночью — 0…-2 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Сервис прогнозов погоды Gismeteo однако показывает другим цифрам. По данным портала, днем в городе будет холоднее — +3…+4 градуса. Столбики термометров ночью будут показывать 0. Ветер будет слабым — до 4 метров в секунду днем и до 6 метров в секунду ночью.

Погода в НовосибирскеПогода в Новосибирске
Погода в Новосибирске. Фото: Gismeteo

Напомним, ранее синоптики составили примерный прогноз погоды на весь октябрь. Также специалисты озвучили, когда может выпасть первый снег, а мы сравнили, когда снег в Новосибирске выпадал в СССР.

Синоптики назвали точный день, когда выпадет снег — это будет уже на неделе
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