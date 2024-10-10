Пора утепляться: в Новосибирской области выпадет снег — прогноз погоды на 10 октября

Posted 9 октября, 22:11
Published 9 октября, 22:11
Modified 9 октября, 22:11
Updated 9 октября, 22:11
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области продолжается похолодание. Днем 10 октября температура воздуха по всему региону будет на уровне +4…+9 градусов. Ночью похолодание произойдет до -5…+5 градусов. Плюсовые температуры возможны по югу области.
Сама погода будет пасмурной, преимущественно без осадков. Однако ночью на юго-востоке возможен мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду, ночью синоптики прогнозируютпорывы до 16 метров в секунду.
В самом Новосибирске снег пока не ожидается. Днем в городе будет тепло для этого времени города, температура воздуха составит +5…+7 градусов, ночью — 0…-2 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду.
Сервис прогнозов погоды Gismeteo однако показывает другим цифрам. По данным портала, днем в городе будет холоднее — +3…+4 градуса. Столбики термометров ночью будут показывать 0. Ветер будет слабым — до 4 метров в секунду днем и до 6 метров в секунду ночью.
Напомним, ранее синоптики составили примерный прогноз погоды на весь октябрь. Также специалисты озвучили, когда может выпасть первый снег, а мы сравнили, когда снег в Новосибирске выпадал в СССР.