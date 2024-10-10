Приготовлены мешки и пилы — названа дата зачистки мигрантского района

Posted 10 октября, 05:34
Published 10 октября, 05:34
Modified 10 октября, 05:36
Updated 10 октября, 05:36
В Новосибирске 12 октября обитатели Хилокского жилмассива присоединятся к общегородскому санитарному дню. Планируется зачистить от мусора улицы и дворы. Не совсем обычная репутация «Хилокского треугольника» судя по всему, стал причиной того, что мероприятие там назвали «многонациональный субботник».
В пресс-центре мэрии напомнили, что в весенней уборке жилмассива приняли участие более 70 местных жителей из нескольких землячеств. С помощью чиновников районной администрации они за день привели в порядок дворы и дороги.
Всех желающих принять участие в субботнике обеспечат необходимым хозяйственным инвентарем, попросить грабли, метлы и лопаты можно в управляющих компаниях. В экомероприятии примут участие также чиновники и общественники.
Напомним, на днях в окрестностях Хилокского рынка закрыли шесть нелегальных хостелов.