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Posted 10 октября, 05:34

Published 10 октября, 05:34

Modified 10 октября, 05:36

Updated 10 октября, 05:36

В Новосибирске на Хилке пройдет субботник

Приготовлены мешки и пилы — названа дата зачистки мигрантского района

10 октября 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирске на Хилке пройдет субботник

В Новосибирске от мусора очистят Хилокский жилмассив

В Хилокском жилмассиве устроят «многонациональный субботник», следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске 12 октября обитатели Хилокского жилмассива присоединятся к общегородскому санитарному дню. Планируется зачистить от мусора улицы и дворы. Не совсем обычная репутация «Хилокского треугольника» судя по всему, стал причиной того, что мероприятие там назвали «многонациональный субботник».

В пресс-центре мэрии напомнили, что в весенней уборке жилмассива приняли участие более 70 местных жителей из нескольких землячеств. С помощью чиновников районной администрации они за день привели в порядок дворы и дороги.

Всех желающих принять участие в субботнике обеспечат необходимым хозяйственным инвентарем, попросить грабли, метлы и лопаты можно в управляющих компаниях. В экомероприятии примут участие также чиновники и общественники.

Напомним, на днях в окрестностях Хилокского рынка закрыли шесть нелегальных хостелов.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Хилокский жилмассив#Многонациональный субботник#Хилокский треугольник#Весенняя уборка#Землячества
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