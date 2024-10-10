Приготовлены мешки и пилы — названа дата зачистки мигрантского района

В Новосибирске 12 октября обитатели Хилокского жилмассива присоединятся к общегородскому санитарному дню. Планируется зачистить от мусора улицы и дворы. Не совсем обычная репутация «Хилокского треугольника» судя по всему, стал причиной того, что мероприятие там назвали «многонациональный субботник».