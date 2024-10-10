Пробки неизбежны: объявлено о масштабном ремонте трассы Новосибирск-Кузбасс

Двухполосная дорога на Ленинск-Кузнецкий пользуется популярностью у жителей как Кемеровской, так и Новосибирской областей. Трафик заметно вырастает зимой за счет любителей горонолыжного отдыха, едущих на самый большой зимний курорт в Сибири, расположенный рядом в поселком Шерегеш. Любые ремонтные работы на этой дороге вызывают серьезные автомобильные заторы.