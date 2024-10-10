Пробки неизбежны: объявлено о масштабном ремонте трассы Новосибирск-Кузбасс

Posted 10 октября, 10:56
Published 10 октября, 10:56
Modified 10 октября, 10:58
Updated 10 октября, 10:58
АО «Новосибирскавтодор» подписало два контракта с Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области на ремонт протяженных участков трассы К-19, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий. Общая сумма договоров превышает 996 млн рублей.
Согласно соглашениям, подрядчику с момента подписания договора и до конца октября 2025 года предстоит выполнить реконструкцию дорожного полотна на четырех отрезках трассы в Тогучинском районе Новосибирской области в границах отметок 53 — 65 км, 67-70 км, 73-74 км и 110-112 км. Общая протяженность проезжей части, на которой развернуться работы составляет 17, 469 км.
Второй документ предусматривает ремонт дорожного покрытия на участке в Новосибирском районе в границе отметок 12 — 24 км. Предполагается, что работы начнутся в начале лета 2026 года и будут завершены в конце октября 2027 года.
Двухполосная дорога на Ленинск-Кузнецкий пользуется популярностью у жителей как Кемеровской, так и Новосибирской областей. Трафик заметно вырастает зимой за счет любителей горонолыжного отдыха, едущих на самый большой зимний курорт в Сибири, расположенный рядом в поселком Шерегеш. Любые ремонтные работы на этой дороге вызывают серьезные автомобильные заторы.
Тем временем, «Сибуправтодор» заявил о проекте расширения двухполосной трассы «Иртыш» до 4-6 полос.