Прокуратура Новосибирска объяснила ситуацию с отоплением в Первомайском районе

Основные трудности с отоплением в Первомайском районе стали следствием долгов ресурсоснабжающих организаций. Эти задолженности привели к ограничениям в подаче тепла и газа в жилые дома, пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Олег Желдак.