Прокуратура Новосибирска объяснила ситуацию с отоплением в Первомайском районе

Posted 10 октября, 06:24
Published 10 октября, 06:24
Modified 10 октября, 06:26
Updated 10 октября, 06:26
Основные трудности с отоплением в Первомайском районе стали следствием долгов ресурсоснабжающих организаций. Эти задолженности привели к ограничениям в подаче тепла и газа в жилые дома, пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Олег Желдак.
Он отметил, что мэрия Новосибирска своевременно отреагировала на ситуацию, введя режим повышенной готовности с 18 сентября. Это решение помогло начать работы по подключению теплоносителя, и в настоящее время устранены все внешние препятствия для подачи тепла.
Желдак также подчеркнул, что прокуратура оперативно реагировала на каждое обращение граждан, столкнувшихся с проблемами отопления. В случае нового ухудшения ситуации ведомство продолжит внимательно следить за развитием событий и примет необходимые меры.
Начало отопительного сезона в Первомайском районе Новосибирска оказалось непростым — многие многоквартирные дома до сих пор остаются без тепла. Основной причиной этого называют огромные задолженности теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Жители района, которые вынуждены жить в холодных квартирах, направили около 200 жалоб в прокуратуру региона.
Отопительный кризис 2024 года особенно остро ощущается на фоне коммунальной катастрофы в январе, когда левый берег города был лишен тепла почти на месяц. Хотя власти предпринимают шаги для предотвращения подобных инцидентов, ситуация в отдельных районах, включая Первомайский, остается критической.