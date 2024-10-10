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Posted 10 октября, 06:24

Published 10 октября, 06:24

Modified 10 октября, 06:26

Updated 10 октября, 06:26

Первомайка без отопления

Прокуратура Новосибирска объяснила ситуацию с отоплением в Первомайском районе

10 октября 2024, 06:24
Фото: 1MI
Первомайка без отопления
Проблемы с отоплением в Первомайском районе Новосибирска, начавшиеся с самого старта отопительного сезона, вызвали повышенное внимание со стороны прокуратуры Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные трудности с отоплением в Первомайском районе стали следствием долгов ресурсоснабжающих организаций. Эти задолженности привели к ограничениям в подаче тепла и газа в жилые дома, пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Олег Желдак.

Он отметил, что мэрия Новосибирска своевременно отреагировала на ситуацию, введя режим повышенной готовности с 18 сентября. Это решение помогло начать работы по подключению теплоносителя, и в настоящее время устранены все внешние препятствия для подачи тепла.

Желдак также подчеркнул, что прокуратура оперативно реагировала на каждое обращение граждан, столкнувшихся с проблемами отопления. В случае нового ухудшения ситуации ведомство продолжит внимательно следить за развитием событий и примет необходимые меры.

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Начало отопительного сезона в Первомайском районе Новосибирска оказалось непростым — многие многоквартирные дома до сих пор остаются без тепла. Основной причиной этого называют огромные задолженности теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Жители района, которые вынуждены жить в холодных квартирах, направили около 200 жалоб в прокуратуру региона.

Отопительный кризис 2024 года особенно остро ощущается на фоне коммунальной катастрофы в январе, когда левый берег города был лишен тепла почти на месяц. Хотя власти предпринимают шаги для предотвращения подобных инцидентов, ситуация в отдельных районах, включая Первомайский, остается критической.

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