Пятый день Новосибирск страдает от масштабной DDoS-атаки на «Электронный город»

По информации компании, восстановление работы сервисов ведется в круглосуточном режиме, однако стабильность все еще не достигнута. В официальных заявлениях представители компании подчеркнули, что в целях безопасности ограничили доступ к сайту «Электронного города», что вызвало ещё большее недовольство пользователей. Абоненты жалуются на невозможность не только пользоваться интернетом, но и связаться с техподдержкой.