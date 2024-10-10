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Posted 10 октября, 17:39

Published 10 октября, 17:39

Modified 10 октября, 17:41

Updated 10 октября, 17:41

Новосибирцы все еще не могут воспользоваться интернетом

Пятый день Новосибирск страдает от масштабной DDoS-атаки на «Электронный город»

10 октября 2024, 17:39
Фото: 1MI
Новосибирцы все еще не могут воспользоваться интернетом
Уже пятый день интернет-провайдер «Электронный город» (ООО «Новотелеком») подвергается массированной DDoS-атаке, оставив своих абонентов без стабильного интернета и ряда других услуг. Проблемы с доступом к сети и функционированием домофонов начались еще 6 октября.

По информации компании, восстановление работы сервисов ведется в круглосуточном режиме, однако стабильность все еще не достигнута. В официальных заявлениях представители компании подчеркнули, что в целях безопасности ограничили доступ к сайту «Электронного города», что вызвало ещё большее недовольство пользователей. Абоненты жалуются на невозможность не только пользоваться интернетом, но и связаться с техподдержкой.

В официальном паблике компании в социальной сети «ВКонтакте» был обещан перерасчет за предоставленные неудобства. Однако на текущий момент многие пользователи не могут отправить сообщения о перерасчете, так как система личных сообщений тоже оказалась под воздействием атаки.

Количество недовольных пользователей продолжает расти. В комментариях к постам провайдера пользователи открыто высказывают свое недовольство качеством услуг и требуют компенсации за дни без доступа к интернету. Одни иронично называют компанию лучшим провайдером для своих врагов, другие требуют объяснений и гарантий перерасчета.

Сбой в работе систем «Электронного города» начался в воскресенье, 6 октября. Пользователи сразу же заметили перебои с интернетом, недоступность видеонаблюдения, домофонов и других сервисов.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирск#Компенсация#Социальные сети#DDoS-атака
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