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Posted 9 октября, 23:24

Published 9 октября, 23:24

Modified 9 октября, 23:24

Updated 9 октября, 23:24

Решение приняли депутаты

Решение принято: в Новосибирске разделят департамент транспорта и дорожного хозяйства

9 октября 2024, 23:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Решение приняли депутаты

Два новых департамента появится в мэрии Новосибирска

Для повышения эффективности работы мэрия Новосибирска инициировала разделение департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две самостоятельные структуры. Решение поддержала постоянная комиссия Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству.

Члены комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству единогласно поддержали предложение. «Это судьбоносное решение для города», — отметил председатель комиссии Игорь Кудин. Теперь департаменту предстоит урегулировать юридические аспекты разделения, чтобы к февралю 2025 года утвердить окончательные изменения на сессии городского совета депутатов.

Инициатива разделения департамента исходит от мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который еще 24 сентября в своем телеграм-канале заявил о необходимости реформы. Он отметил, что текущее объединение управления транспортом и дорожным хозяйством мешает эффективной работе обоих направлений. Новая структура позволит каждому департаменту сосредоточиться на своих задачах — один будет курировать пассажирские перевозки, второй займется дорожно-благоустроительными работами.

По словам Иосифа Кодалаева, действующего начальника департамента, главная цель изменений — оптимизация и улучшение работы в обеих сферах. Он подчеркнул, что реформирование даст департаментам больше полномочий и ресурсов для решения проблем, касающихся как городских дорог, так и общественных пространств.

Разделение департамента также обусловлено необходимостью тщательного контроля за городской дорожной инфраструктурой и транспортом. В последние годы департамент транспорта был одной из самых критикуемых структур городской администрации, а его руководители неоднократно оказывались под следствием. Например, в мае 2024 года и. о. главы дептранса Олеся Богомазова была задержана по подозрению во взяточничестве, а ее предшественник Константин Васильев подозревается в злоупотреблении служебным положением. Это лишь подчеркнуло необходимость перемен.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Горсовет#Депутаты#Департамент транспорта#Максим Кудрявцев
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