Решение принято: в Новосибирске разделят департамент транспорта и дорожного хозяйства

Posted 9 октября, 23:24
Published 9 октября, 23:24
Modified 9 октября, 23:24
Updated 9 октября, 23:24
Члены комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству единогласно поддержали предложение. «Это судьбоносное решение для города», — отметил председатель комиссии Игорь Кудин. Теперь департаменту предстоит урегулировать юридические аспекты разделения, чтобы к февралю 2025 года утвердить окончательные изменения на сессии городского совета депутатов.
Инициатива разделения департамента исходит от мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, который еще 24 сентября в своем телеграм-канале заявил о необходимости реформы. Он отметил, что текущее объединение управления транспортом и дорожным хозяйством мешает эффективной работе обоих направлений. Новая структура позволит каждому департаменту сосредоточиться на своих задачах — один будет курировать пассажирские перевозки, второй займется дорожно-благоустроительными работами.
По словам Иосифа Кодалаева, действующего начальника департамента, главная цель изменений — оптимизация и улучшение работы в обеих сферах. Он подчеркнул, что реформирование даст департаментам больше полномочий и ресурсов для решения проблем, касающихся как городских дорог, так и общественных пространств.
Разделение департамента также обусловлено необходимостью тщательного контроля за городской дорожной инфраструктурой и транспортом. В последние годы департамент транспорта был одной из самых критикуемых структур городской администрации, а его руководители неоднократно оказывались под следствием. Например, в мае 2024 года и. о. главы дептранса Олеся Богомазова была задержана по подозрению во взяточничестве, а ее предшественник Константин Васильев подозревается в злоупотреблении служебным положением. Это лишь подчеркнуло необходимость перемен.