Решение принято: в Новосибирске разделят департамент транспорта и дорожного хозяйства

Разделение департамента также обусловлено необходимостью тщательного контроля за городской дорожной инфраструктурой и транспортом. В последние годы департамент транспорта был одной из самых критикуемых структур городской администрации, а его руководители неоднократно оказывались под следствием. Например, в мае 2024 года и. о. главы дептранса Олеся Богомазова была задержана по подозрению во взяточничестве, а ее предшественник Константин Васильев подозревается в злоупотреблении служебным положением. Это лишь подчеркнуло необходимость перемен.