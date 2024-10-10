С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии

Строительные работы на площадке поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска завершены, в здание завозят мебель, монтируют компьютерные и инженерные сети. Медучреждение на улице Ереванской будет оснащено современным диагностическим оборудованием и рассчитано на обслуживание более 650 человек в день, говорится в сообщении группы компаний «ВИС».