С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии

Posted 10 октября, 05:54
Published 10 октября, 05:54
Modified 10 октября, 05:56
Updated 10 октября, 05:56
Строительные работы на площадке поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска завершены, в здание завозят мебель, монтируют компьютерные и инженерные сети. Медучреждение на улице Ереванской будет оснащено современным диагностическим оборудованием и рассчитано на обслуживание более 650 человек в день, говорится в сообщении группы компаний «ВИС».
Точных сроков сдачи строящегося объекта не названо. Ранее «ВИС» отчиталась о получении разрешений на ввод в эксплуатацию поликлиник №7 и №2. Однако они до сих пор не работают из-за отсутствия необходимых лицензий на ведение медицинской деятельности.
Соглашению о государственно-частном партнерстве подписали в 2019 году правительство региона и ГК «ВИС». Возведение семи поликлиник должны были завершить в 2022 году. Сроки, как сейчас всем известно, оказались сорваны.
Концессионер обвинял муниципалитет в проблемах с подключением строящихся поликлиник к инженерным сетям. В реальности темпы возведения самих строений были значительно ниже графика. При этом расчетная стоимость строительства значительно превысила первоначальные цифры, заложенные в смете.
Реализация подобной формы сотрудничества ранее неоднократно критиковало Заксобрание региона. Спикеры не стеснялись в выражениях.
По мнению замглавы комитета областного парламента по социальной политике Александра Козлова, «поликлиническая концессия» стала «символом необязательности и безответственности». Депутаты неоднократно предлагали расторгнуть соглашение и в июле 2024 года министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что региональное правительство рассматривает вопрос прекращения сотрудничества с «ВИС» в части строительства четырех поликлиник, которые находятся в разной стадии готовности.
Представители концессионера, в свою очередь, заявляли, что не согласны с такой позицией и рассчитывают реализовать в полном объеме обязательства, оговоренные концессией.