atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 05:54

Published 10 октября, 05:54

Modified 10 октября, 05:56

Updated 10 октября, 05:56

Поликлинике еще предстоит пройти процедуру лицензирования

С отставанием в три года: «ВИС» заканчивает строительство поликлиники по концессии

10 октября 2024, 05:54
Фото: t.me/vis_group
Поликлинике еще предстоит пройти процедуру лицензирования

ГК «ВИС» готовит к сдаче в Новосибирске третью поликлинику из семи

Очередная поликлиника в рамках скандальной концессии близка к сдаче в эксплуатацию, сообщает группа компаний «ВИС».

Строительные работы на площадке поликлиники № 27 в Заельцовском районе Новосибирска завершены, в здание завозят мебель, монтируют компьютерные и инженерные сети. Медучреждение на улице Ереванской будет оснащено современным диагностическим оборудованием и рассчитано на обслуживание более 650 человек в день, говорится в сообщении группы компаний «ВИС».

Точных сроков сдачи строящегося объекта не названо. Ранее «ВИС» отчиталась о получении разрешений на ввод в эксплуатацию поликлиник №7 и №2. Однако они до сих пор не работают из-за отсутствия необходимых лицензий на ведение медицинской деятельности.

Соглашению о государственно-частном партнерстве подписали в 2019 году правительство региона и ГК «ВИС». Возведение семи поликлиник должны были завершить в 2022 году. Сроки, как сейчас всем известно, оказались сорваны.

«ВИС» не рассматривает возможность разрыва концессии по новосибирским поликлиникам
Узнать подробнее

Концессионер обвинял муниципалитет в проблемах с подключением строящихся поликлиник к инженерным сетям. В реальности темпы возведения самих строений были значительно ниже графика. При этом расчетная стоимость строительства значительно превысила первоначальные цифры, заложенные в смете.

Реализация подобной формы сотрудничества ранее неоднократно критиковало Заксобрание региона. Спикеры не стеснялись в выражениях.

По мнению замглавы комитета областного парламента по социальной политике Александра Козлова, «поликлиническая концессия» стала «символом необязательности и безответственности». Депутаты неоднократно предлагали расторгнуть соглашение и в июле 2024 года министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что региональное правительство рассматривает вопрос прекращения сотрудничества с «ВИС» в части строительства четырех поликлиник, которые находятся в разной стадии готовности.

Представители концессионера, в свою очередь, заявляли, что не согласны с такой позицией и рассчитывают реализовать в полном объеме обязательства, оговоренные концессией.

«ВИС» выплатит новосибирскому Минздраву 86 млн за срыв строительства поликлиник
Узнать подробнее
Читайте также:
Группа ВИС: денег на строительство 4 моста в Новосибирске нет«ВИС» наносит ответный удар — от новосибирского Минздрава требуют 10 млн рублейСуд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»
#Новосибирск#Строительство#Концессия#Группа ВИС#Поликлиники
Подпишитесь