Савватий Пчельник 10 октября: народные приметы и запреты

Posted 9 октября, 21:10
Published 9 октября, 21:10
Modified 9 октября, 21:10
Updated 9 октября, 21:10
В народной традиции этот день также известен как Савватий Пчельник, поскольку считалось, что именно он был покровителем пчеловодов. В этот день завершались все работы, связанные с уходом за пчелами и подготовкой ульев к зиме, а также соблюдались определенные обычаи и запреты.
Преподобный Савватий был одним из тех редких людей, кто стремился к абсолютному уединению и духовной чистоте. Родившись в XV веке, он сначала жил в Кирилло-Белозерском монастыре, а затем, желая более строгого образа жизни, перебрался на Валаам. Но даже там его стремление к уединению и молитве не было удовлетворено.
Савватий узнал о необитаемом острове в Белом море, куда и отправился вместе с монахом Германом. На острове они воздвигли крест и построили небольшую келью. Впоследствии это место стало духовным центром Русского Севера — Соловецким монастырём.
10 октября наши предки завершали Пчелиные девятины — девять дней, посвящённых подготовке ульев к зиме. Пчеловоды молились Савватию за благополучие насекомых, а женщины пекли медовые пряники и угощали ими членов семьи, полагая, что это принесёт в дом удачу. Остатки выпечки раздавали птицам.
Особой силой в этот день обладали детские молитвы. Считалось, что они чисты, как ангелы, и их просьбы непременно доходили до святого.
На Савватия Пчельника полезно провести день в кругу семьи. Пчеловоды традиционно угощали родных мёдом, а пожилые люди рассказывали детям истории о пчёлах. Этот день считался удачным для молитв о доме и благополучии семьи. Традиции предков напоминают нам о важности соблюдения порядка и спокойствия перед лицом зимы, которая неизбежно приносит новые вызовы.
В этот день главной задачей было завершить все дела, связанные с пчеловодством. На Руси говорили, что после Савватия пчёлы должны отдохнуть, чтобы хорошо перезимовать. Поэтому пчеловоды убирали ульи в специальные омшаники, чтобы защитить их от холодов.
Кроме пчел, забота также касалась дома и хозяйства: традиционно утепляли жилища, заготавливали дрова и проводили необходимые приготовления к наступающей зиме.
Кроме того, 10 октября люди обращались к святому Савватию с молитвами за здоровье пчёл, успех в будущем сезоне и здоровье семьи. Особое внимание уделяли детям, которые читали молитвы с просьбами о покровительстве и помощи.
Этот день был пропитан духом мира и спокойствия, и любые конфликты считались плохой приметой. Считалось, что ссоры, скандалы или даже малейшие споры могут привести к семейным неурядицам и бедам на всю зиму. Также в этот день не рекомендовали заниматься тяжёлыми делами или начинать что-то новое, особенно после заката.
Важным запретом было оставлять дом в беспорядке. Считалось, что неубранное жилище сулит отсутствие порядка и достатка на всю зиму.
Многие народные приметы, связанные с 10 октября, были связаны с погодой и предстоящей зимой: