Савватий Пчельник 10 октября: народные приметы и запреты

Преподобный Савватий был одним из тех редких людей, кто стремился к абсолютному уединению и духовной чистоте. Родившись в XV веке, он сначала жил в Кирилло-Белозерском монастыре, а затем, желая более строгого образа жизни, перебрался на Валаам. Но даже там его стремление к уединению и молитве не было удовлетворено.