Считаем долгострои: 11 домов еще не сдал создатель сибирского гетто

Алексей Джулай, глава компании «Дискус», находится под следствием из-за жалоб дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок. В апреле 2023 года Джулай был задержан, но вскоре отпущен с рядом ограничений. Следственные органы заинтересовались деятельностью компании после того, как многочисленные покупатели заявили о мошенничестве со стороны застройщика.