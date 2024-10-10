Считаем долгострои: 11 домов еще не сдал создатель сибирского гетто

Posted 10 октября, 11:33
Published 10 октября, 11:33
Modified 10 октября, 11:35
Updated 10 октября, 11:35
Как отмечает Александр Рудь, работы по завершению долгостроев продолжаются. Два дома уже фактически завершены, готово семь этажей, на остальных участках ведется забивка свайного поля и устройство фундамента. Все объекты расположены в Плющихинском жилмассиве, тогда как в соседнем микрорайоне Просторный строительство завершено.
Ранее в Плющихинском жилмассиве было сдано 21 здание, которые также относились к числу долгостроев. Строительные работы на 53 объектах завершились в апреле 2023 года, несмотря на многочисленные препятствия, в том числе отсутствие документов о техническом присоединении к инженерным сетям.
Алексей Джулай, глава компании «Дискус», находится под следствием из-за жалоб дольщиков, которые не получили свои квартиры в срок. В апреле 2023 года Джулай был задержан, но вскоре отпущен с рядом ограничений. Следственные органы заинтересовались деятельностью компании после того, как многочисленные покупатели заявили о мошенничестве со стороны застройщика.
На этом фоне Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о признании компании банкротом. Причина — задолженность «Дискуса» перед кредиторами на сумму 803 миллиона рублей. Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве компании, а также десятки других исков, связанных с задолженностями застройщика.