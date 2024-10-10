Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в Новосибирске

Проблема нелегальных хостелов в Хилокском районе затрагивает не только вопросы безопасности и законности, но и проблемы миграции. В 2024 году из этого района было депортировано 424 нелегальных мигранта. По данным прокуратуры, за восемь месяцев этого года в Новосибирскую область въехало 270 тысяч иностранных граждан, что сопоставимо с показателями прошлого года. В отношении 4 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда на территорию России.