atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 01:23

Published 10 октября, 01:23

Modified 10 октября, 01:25

Updated 10 октября, 01:25

На Хилке массово закрывают гостиницы для мигрантов

Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в Новосибирске

10 октября 2024, 01:23
Фото: Изображение Midjourney
На Хилке массово закрывают гостиницы для мигрантов

В Новосибирске закрыли шесть нелегальных хостелов в Хилокском жилмассиве

Прокуратура Новосибирской области продолжает бороться с незаконной деятельностью на территории региона. В результате очередных проверок в Хилокском жилмассиве были закрыты шесть нелегальных хостелов, общей вместимостью 130 койко-мест, сообщил зампрокурора Новосибирской области Александр Рудь.

«Гостиницы» не имели соответствующего разрешения на ведение деятельности. В отношении организаторов нелегальных хостелов также возбуждены четыре уголовных дела по факту так называемых «резиновых квартир» — объектов, где фиктивно регистрировали мигрантов. Еще два дела касаются нарушений, связанных с оказанием гостиничных услуг ненадлежащего качества, пояснил Рудь в разговоре с Сиб.фм.

Борьба с незаконными хостелами и «резиновыми квартирами» в Хилокском жилмассиве продолжается буквально ежедневно. Жители неоднократно жаловались на антисанитарные условия и беспокойство, вызванное деятельностью мигрантов. Органы власти заявляют, что планируют продолжать рейды и другие меры по наведению порядка в этой части города. В конце сентября силовики накрыли подпольную ночлежку на улице Солнечногорской, а в октябре закрыли очередное нелегальное кафе.

Проблема нелегальных хостелов в Хилокском районе затрагивает не только вопросы безопасности и законности, но и проблемы миграции. В 2024 году из этого района было депортировано 424 нелегальных мигранта. По данным прокуратуры, за восемь месяцев этого года в Новосибирскую область въехало 270 тысяч иностранных граждан, что сопоставимо с показателями прошлого года. В отношении 4 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда на территорию России.

Мигранты похитили сына участника СВО — к делу подключился Бастрыкин
Узнать подробнее
Читайте также:
35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родинуМигранты на иномарках избили росгвардейца в НовосибирскеМишустина пригласили посетить Хилок вместо Академгородка в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Закрытие#Прокуратура#Миграция#Депортация#Хилокский жилмассив
Подпишитесь