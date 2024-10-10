Шесть ночлежек для мигрантов закрыли на Хилке в Новосибирске

Posted 10 октября, 01:23
Published 10 октября, 01:23
Modified 10 октября, 01:25
Updated 10 октября, 01:25
«Гостиницы» не имели соответствующего разрешения на ведение деятельности. В отношении организаторов нелегальных хостелов также возбуждены четыре уголовных дела по факту так называемых «резиновых квартир» — объектов, где фиктивно регистрировали мигрантов. Еще два дела касаются нарушений, связанных с оказанием гостиничных услуг ненадлежащего качества, пояснил Рудь в разговоре с Сиб.фм.
Борьба с незаконными хостелами и «резиновыми квартирами» в Хилокском жилмассиве продолжается буквально ежедневно. Жители неоднократно жаловались на антисанитарные условия и беспокойство, вызванное деятельностью мигрантов. Органы власти заявляют, что планируют продолжать рейды и другие меры по наведению порядка в этой части города. В конце сентября силовики накрыли подпольную ночлежку на улице Солнечногорской, а в октябре закрыли очередное нелегальное кафе.
Проблема нелегальных хостелов в Хилокском районе затрагивает не только вопросы безопасности и законности, но и проблемы миграции. В 2024 году из этого района было депортировано 424 нелегальных мигранта. По данным прокуратуры, за восемь месяцев этого года в Новосибирскую область въехало 270 тысяч иностранных граждан, что сопоставимо с показателями прошлого года. В отношении 4 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда на территорию России.