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Posted 10 октября, 12:48

Published 10 октября, 12:48

Modified 10 октября, 12:50

Updated 10 октября, 12:50

В регионе фиксируют рост зарплат

Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей

10 октября 2024, 12:48
Фото: 1MI
В регионе фиксируют рост зарплат
Рекордный размер средней заработной платы зарегистрировали в Новосибирской области, сообщает Новосибирскстат.

Средний размер заработной платы в Новосибирске за первые полгода 2024 года составил 71 459 рублей, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные представил Новосибирскстат, отражая общие тенденции роста заработных плат в регионе.

Наибольшие доходы среди новосибирцев получают работники в секторе добычи полезных ископаемых — их средняя зарплата составляет 86 780 рублей. Чуть меньше зарабатывают сотрудники обрабатывающей промышленности — 74 012 рублей. Однако на другом конце списка оказались работники сельского хозяйства, где средняя зарплата составляет 50 735 рублей. Это отражает значительное различие в уровне доходов между различными отраслями.

Важно: средняя зарплата высчитывается из суммы всех зарплат — от самых низких до самых высоких. Если 25 человек будут получать по 20 тысяч, а 25 человек — 500 тысяч, то средняя зарплата в этой группе составит 260 тысяч

Отметим, что вскоре ожидается дальнейший рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января 2025 года МРОТ в России планируется увеличить до 22 440 рублей

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Доходы#МРОТ#Зарплата#Новосибирскстат
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