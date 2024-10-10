Средняя зарплата в Новосибирске увеличилась до 71,5 тысячи рублей

Posted 10 октября, 12:48
Published 10 октября, 12:48
Modified 10 октября, 12:50
Updated 10 октября, 12:50
Средний размер заработной платы в Новосибирске за первые полгода 2024 года составил 71 459 рублей, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные представил Новосибирскстат, отражая общие тенденции роста заработных плат в регионе.
Наибольшие доходы среди новосибирцев получают работники в секторе добычи полезных ископаемых — их средняя зарплата составляет 86 780 рублей. Чуть меньше зарабатывают сотрудники обрабатывающей промышленности — 74 012 рублей. Однако на другом конце списка оказались работники сельского хозяйства, где средняя зарплата составляет 50 735 рублей. Это отражает значительное различие в уровне доходов между различными отраслями.
Важно: средняя зарплата высчитывается из суммы всех зарплат — от самых низких до самых высоких. Если 25 человек будут получать по 20 тысяч, а 25 человек — 500 тысяч, то средняя зарплата в этой группе составит 260 тысяч
Отметим, что вскоре ожидается дальнейший рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). С января 2025 года МРОТ в России планируется увеличить до 22 440 рублей