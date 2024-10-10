Центр реставрации откроют в Новосибирске к концу года — он станет крупнейшим в России

Центр разместится в здании издательства «Советская Сибирь» на площади 573 м². В его состав войдут современные лаборатории для предреставрационных исследований, карантинные помещения для повреждённых документов и просторные аудитории для переплетных и реставрационных работ. Также будет организован методический кабинет, где будут проводиться вебинары и удаленные консультации для специалистов.