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Posted 10 октября, 03:38

Published 10 октября, 03:38

Modified 10 октября, 03:53

Updated 10 октября, 03:53

Дизайн-проект центра

Центр реставрации откроют в Новосибирске к концу года — он станет крупнейшим в России

10 октября 2024, 03:38
Фото: Правительство Новосибирской области
Дизайн-проект центра

Крупнейший центр реставрации откроют в Новосибирске к концу 2024 года

Региональный центр реставрации редких и древних книг, рукописей и документов откроется в декабре 2024 года на базе Новосибирской областной научной библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ, Российской государственной библиотеки и Правительства Новосибирской области.

Как рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, новый центр будет обслуживать не только областную библиотеку, но и широкий круг организаций региона, включая 83 музея и 853 библиотеки.

«Многие из этих организаций нуждаются не только в услугах по переплету и реставрации документов, но и в методической помощи по организации мероприятий по превентивной консервации фондов, обследовании условий хранения, обучении сотрудников базовым навыкам ремонта подсобных фондов», — рассказала Юлия Шуклина.

С потребностью в таких услугах также выступили специалисты Института истории СО РАН, Новосибирской епархии и других культурных учреждений.

Центр разместится в здании издательства «Советская Сибирь» на площади 573 м². В его состав войдут современные лаборатории для предреставрационных исследований, карантинные помещения для повреждённых документов и просторные аудитории для переплетных и реставрационных работ. Также будет организован методический кабинет, где будут проводиться вебинары и удаленные консультации для специалистов.

На данный момент в здании идет ремонт, активно закупаются материалы и оборудование. Восьмеро специалистов уже готовы приступить к работе. Ожидается, что новый центр станет важной точкой роста в сфере сохранения культурного наследия региона.

Этот проект — часть программы Министерства культуры РФ по созданию сети региональных центров реставрации, в рамках которой планируется открыть 40 объектов до 2030 года.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирская область#Ремонт#Культурное наследие#Документы#Библиотека#Книги#Реставрация
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