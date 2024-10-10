Центр реставрации откроют в Новосибирске к концу года — он станет крупнейшим в России

Posted 10 октября, 03:38
Published 10 октября, 03:38
Modified 10 октября, 03:53
Updated 10 октября, 03:53
Как рассказала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, новый центр будет обслуживать не только областную библиотеку, но и широкий круг организаций региона, включая 83 музея и 853 библиотеки.
«Многие из этих организаций нуждаются не только в услугах по переплету и реставрации документов, но и в методической помощи по организации мероприятий по превентивной консервации фондов, обследовании условий хранения, обучении сотрудников базовым навыкам ремонта подсобных фондов», — рассказала Юлия Шуклина.
С потребностью в таких услугах также выступили специалисты Института истории СО РАН, Новосибирской епархии и других культурных учреждений.
Центр разместится в здании издательства «Советская Сибирь» на площади 573 м². В его состав войдут современные лаборатории для предреставрационных исследований, карантинные помещения для повреждённых документов и просторные аудитории для переплетных и реставрационных работ. Также будет организован методический кабинет, где будут проводиться вебинары и удаленные консультации для специалистов.
На данный момент в здании идет ремонт, активно закупаются материалы и оборудование. Восьмеро специалистов уже готовы приступить к работе. Ожидается, что новый центр станет важной точкой роста в сфере сохранения культурного наследия региона.
Этот проект — часть программы Министерства культуры РФ по созданию сети региональных центров реставрации, в рамках которой планируется открыть 40 объектов до 2030 года.