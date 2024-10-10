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Posted 10 октября, 13:13

Published 10 октября, 13:13

Modified 10 октября, 13:15

Updated 10 октября, 13:15

Попелюх был зампрокурора в Новосибирской области

В Москве арестован бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх

10 октября 2024, 13:13
Фото: пресс-служба Совета федерации
Попелюх был зампрокурора в Новосибирской области
В Москве арестован бывший заместитель прокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Обыски в офисе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), где Попелюх занимал высокую должность, были проведены сотрудниками ФСБ незадолго до ареста. В ходе следственных действий были опрошены несколько топ-менеджеров, включая самого Попелюха. По информации из правоохранительных органов, проверка и допросы связаны с его профессиональной деятельностью в АСВ.

АСВ — государственная корпорация, созданная в 2004 году для защиты вкладчиков. Она занимается компенсационными выплатами в случае банкротства банков, а также контролирует деятельность финансовых учреждений в рамках системы страхования вкладов.

Инцидент с участием Александра Попелюха привлек внимание к деятельности Агентства, напомнив о ряде скандалов, связанных с его работой. В 2019 году в рамках дела о мошенничестве были задержаны другие топ-менеджеры агентства, включая бывшего первого заместителя главы АСВ Валерия Мирошникова. Его подозревали в связях с крупными банковскими махинациями, однако он покинул Россию до завершения следствия.

Александр Попелюх занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области с 2013 по 2015 год. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации о деталях обвинений и ходе расследования. Попелюх — не первый высокопоставленный представитель АСВ, попавший под подозрение правоохранительных органов. Недавно в Москве задержали крупного подрядчика котельной в Бердске. Теперь город может остаться без нового сооружения.

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