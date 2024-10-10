В Москве арестован бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх

Posted 10 октября, 13:13
Published 10 октября, 13:13
Modified 10 октября, 13:15
Updated 10 октября, 13:15
Обыски в офисе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), где Попелюх занимал высокую должность, были проведены сотрудниками ФСБ незадолго до ареста. В ходе следственных действий были опрошены несколько топ-менеджеров, включая самого Попелюха. По информации из правоохранительных органов, проверка и допросы связаны с его профессиональной деятельностью в АСВ.
АСВ — государственная корпорация, созданная в 2004 году для защиты вкладчиков. Она занимается компенсационными выплатами в случае банкротства банков, а также контролирует деятельность финансовых учреждений в рамках системы страхования вкладов.
Инцидент с участием Александра Попелюха привлек внимание к деятельности Агентства, напомнив о ряде скандалов, связанных с его работой. В 2019 году в рамках дела о мошенничестве были задержаны другие топ-менеджеры агентства, включая бывшего первого заместителя главы АСВ Валерия Мирошникова. Его подозревали в связях с крупными банковскими махинациями, однако он покинул Россию до завершения следствия.
Александр Попелюх занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области с 2013 по 2015 год. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации о деталях обвинений и ходе расследования. Попелюх — не первый высокопоставленный представитель АСВ, попавший под подозрение правоохранительных органов. Недавно в Москве задержали крупного подрядчика котельной в Бердске. Теперь город может остаться без нового сооружения.