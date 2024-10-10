В Москве арестован бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх

Александр Попелюх занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области с 2013 по 2015 год. Ожидается, что в ближайшее время появится больше информации о деталях обвинений и ходе расследования. Попелюх — не первый высокопоставленный представитель АСВ, попавший под подозрение правоохранительных органов. Недавно в Москве задержали крупного подрядчика котельной в Бердске. Теперь город может остаться без нового сооружения.