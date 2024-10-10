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Posted 10 октября 2024, 01:05

Published 10 октября 2024, 01:05

Modified 10 октября 2024, 01:07

Updated 10 октября 2024, 01:07

В Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВО

10 октября 2024, 01:05
9 октября в Новосибирске, в Октябрьском районе, состоялось торжественное открытие стелы, возведенной в память о погибших участниках специальной военной операции.

Мемориал установлен по инициативе военного комиссара Октябрьского района и Центрального административного округа города Сергея Харламова при поддержке Фонда социальных инициатив «Единство», депутатов и предпринимателей.

Основу монумента составляют два пилона, объединённых бронзовым колоколом. На одной из стел изображён Георгий Победоносец, на другой — современный российский военнослужащий. Стела была возведена для того, чтобы жители города могли отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину.

На открытии мемориала присутствовали семьи и сослуживцы погибших бойцов, представители власти и духовенства. Собравшиеся возложили цветы к монументу, а представители Новосибирской епархии провели Чин освящения стелы.

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