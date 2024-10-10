В Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВО

Основу монумента составляют два пилона, объединённых бронзовым колоколом. На одной из стел изображён Георгий Победоносец, на другой — современный российский военнослужащий. Стела была возведена для того, чтобы жители города могли отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину.