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Posted 10 октября, 03:53

Published 10 октября, 03:53

Modified 10 октября, 03:55

Updated 10 октября, 03:55

В Новосибирской области жещина сбила велосипедиста

В Новосибирске задержали виновницу смертельного ДТП с велосипедистом

10 октября 2024, 03:53
Фото: 1MI
В Новосибирской области жещина сбила велосипедиста
В Новосибирской области задержали автомобилистку, сбившую 1 октября велосипедиста, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирской области задержали женщину, сбившую 1 октября насмерть ехавшего на велосипеде мужчину и сбежавшую с места аварии. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, трагедия случилась на дороге между деревней Михайловка и селом Верх-Коен.

Следователи установили, что за рулем находилась родившаяся в 1996 году жительница Новосибирска. Теперь ей придется объяснить, почему она не оказала помощь пострадавшему и скрылась.

Задержанную доставили в полицию, следствие продолжается.

Напомним, в Дзержинском районе Новосибирска мусоровоз раздавил женщину.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Женщина#Велосипедист#Госавтоинспекция#Автомобилистка
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