В Новосибирске задержали виновницу смертельного ДТП с велосипедистом

Posted 10 октября, 03:53
Published 10 октября, 03:53
Modified 10 октября, 03:55
Updated 10 октября, 03:55
В Новосибирской области задержали женщину, сбившую 1 октября насмерть ехавшего на велосипеде мужчину и сбежавшую с места аварии. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, трагедия случилась на дороге между деревней Михайловка и селом Верх-Коен.
Следователи установили, что за рулем находилась родившаяся в 1996 году жительница Новосибирска. Теперь ей придется объяснить, почему она не оказала помощь пострадавшему и скрылась.
Задержанную доставили в полицию, следствие продолжается.
Напомним, в Дзержинском районе Новосибирска мусоровоз раздавил женщину.