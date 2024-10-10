В России растет популярность зон самообслуживания в отделениях почты

Со второго квартала 2024 года в отделениях «Почты России» заработали зоны самообслуживания, в которых можно самостоятельно подготовить почтовые отправления к последующей пересылке. Они были открыты более чем в тысяче самых загруженных отделений от Калининградской области до ДФО.