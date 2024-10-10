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Posted 10 октября, 16:51

Published 10 октября, 16:51

Modified 10 октября, 16:51

Updated 10 октября, 16:51

В России растет популярность зон самообслуживания в отделениях почты

В России растет популярность зон самообслуживания в отделениях почты

10 октября 2024, 16:51
Фото: Пресс-служба Почты России
С апреля 2024 года два миллиона отправителей воспользовались зонами самообслуживания более чем в 1 000 отделений «Почты России» в разных регионах Российской Федерации.

Со второго квартала 2024 года в отделениях «Почты России» заработали зоны самообслуживания, в которых можно самостоятельно подготовить почтовые отправления к последующей пересылке. Они были открыты более чем в тысяче самых загруженных отделений от Калининградской области до ДФО.

Сообщается, что «Почта России» продолжает проводить планомерную замену персональных компьютеров на специально оборудованные киоски с весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и электронной кассой. В будущем планируется оборудовать зоны камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи почтовых отправлений. Переоборудование зон самообслуживания должно завершиться в 2025 году, пишут «Новые Известия».

Согласно заявлению первого замгендиректора «Почты России» Максима Цыпина, в почтовых отделениях с максимальной проходимостью инновационный формат оценили положительно. Зоны самообслуживания приобрели популярность у посетителей и снизили нагрузку на операторов.

Проанализировав результаты первых месяцев работы, в организации приняли решение о распространении зон самообслуживания на отделения по всей Российской Федерации.

#Общество
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