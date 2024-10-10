В России растет популярность зон самообслуживания в отделениях почты

Posted 10 октября, 16:51
Published 10 октября, 16:51
Modified 10 октября, 16:51
Updated 10 октября, 16:51
Со второго квартала 2024 года в отделениях «Почты России» заработали зоны самообслуживания, в которых можно самостоятельно подготовить почтовые отправления к последующей пересылке. Они были открыты более чем в тысяче самых загруженных отделений от Калининградской области до ДФО.
Сообщается, что «Почта России» продолжает проводить планомерную замену персональных компьютеров на специально оборудованные киоски с весами, принтером для самоклеящихся ярлыков, сканером штрихкода и электронной кассой. В будущем планируется оборудовать зоны камерами, микрофонами и системами бесконтактной передачи почтовых отправлений. Переоборудование зон самообслуживания должно завершиться в 2025 году, пишут «Новые Известия».
Согласно заявлению первого замгендиректора «Почты России» Максима Цыпина, в почтовых отделениях с максимальной проходимостью инновационный формат оценили положительно. Зоны самообслуживания приобрели популярность у посетителей и снизили нагрузку на операторов.
Проанализировав результаты первых месяцев работы, в организации приняли решение о распространении зон самообслуживания на отделения по всей Российской Федерации.