Вдову героя СВО обманули на сотни тысяч рублей — что произошло

Posted 10 октября 2024, 02:49
Published 10 октября 2024, 02:49
Modified 10 октября 2024, 02:51
Updated 10 октября 2024, 02:51
В Новосибирске произошел вопиющий случай мошенничества, который не смог оставить без внимания глава «Союза отцов» Сергей Майоров. Общественник рассказал о женщине, которая обратилась к нему за помощью.
По словам Майорова, вдова, мать троих детей, договорилась с частным предпринимателем Дмитрием К. об установке забора на 240 тысяч рублей. С того момента прошло больше года, однако никакие работы до сих пор не были проведены.
Несмотря на все усилия женщины, включая подачу заявления в полицию, мошенник до сих пор не понес ответственности. Майоров отметил, что это далеко не первый случай, когда коммерсант обманывает женщин, и в разных районах города уже поступило несколько заявлений на его действия.
«Неужели мы в условиях проведения СВО, не можем защитить семью погибшего за Родину бойца и поставить на место подобных персонажей», — высказался Майоров и призвал к ответу ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру.
В Сети нашлись те, кто поддержал женщину, а также те, кто оставил негативный комментарий насчет этой ситуации.
«Мне кажется, что правильно будет защищать любого человека от таких дельцов. Мошенник должен отвечать за содеянное», — написала Марина Юсова.
«Пора составлять список таких дельцов для передачи Бастрыкину», — подмети Вячеслав Па.
«На передовую таких „товарищей“», — высказался Денис Черных.
«Сергей, если ты в теме, подключись к решению этого вопроса. Осветить эту тему — это одно. Решить этот вопрос и написать о решении — вот это уже дорого стоит», — констатировал Дмитрий Костенич.