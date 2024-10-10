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Posted 10 октября 2024, 02:49

Published 10 октября 2024, 02:49

Modified 10 октября 2024, 02:51

Updated 10 октября 2024, 02:51

Мошенник обманул вдову бойца СВО

Вдову героя СВО обманули на сотни тысяч рублей — что произошло

10 октября 2024, 02:49
Фото: 1MI. Мошенник обманул вдову бойца СВО

Вдову героя СВО из Новосибирска обманули на сотни тысяч рублей

Мужчина из Новосибирска «кинул» женщину на сотни тысяч рублей, об этом рассказали общественники.

В Новосибирске произошел вопиющий случай мошенничества, который не смог оставить без внимания глава «Союза отцов» Сергей Майоров. Общественник рассказал о женщине, которая обратилась к нему за помощью.

По словам Майорова, вдова, мать троих детей, договорилась с частным предпринимателем Дмитрием К. об установке забора на 240 тысяч рублей. С того момента прошло больше года, однако никакие работы до сих пор не были проведены.

Несмотря на все усилия женщины, включая подачу заявления в полицию, мошенник до сих пор не понес ответственности. Майоров отметил, что это далеко не первый случай, когда коммерсант обманывает женщин, и в разных районах города уже поступило несколько заявлений на его действия.

«Неужели мы в условиях проведения СВО, не можем защитить семью погибшего за Родину бойца и поставить на место подобных персонажей», — высказался Майоров и призвал к ответу ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

В Сети нашлись те, кто поддержал женщину, а также те, кто оставил негативный комментарий насчет этой ситуации.

«Мне кажется, что правильно будет защищать любого человека от таких дельцов. Мошенник должен отвечать за содеянное», — написала Марина Юсова.
«Пора составлять список таких дельцов для передачи Бастрыкину», — подмети Вячеслав Па.
«На передовую таких „товарищей“», — высказался Денис Черных.
«Сергей, если ты в теме, подключись к решению этого вопроса. Осветить эту тему — это одно. Решить этот вопрос и написать о решении — вот это уже дорого стоит», — констатировал Дмитрий Костенич.
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#СВО#Жалоба#Обман#Союз отцов
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