Жителя Северной Осетии спасли в Новосибирске — что случилось

Posted 10 октября, 08:06
Published 10 октября, 08:06
Modified 10 октября, 08:08
Updated 10 октября, 08:08
В Новосибирской клинике Мешалкина спасли от разрыва аорты приехавшего на плановую операцию мужчину. Как рассказали в пресс-центре медицинского учреждения, 44-летний пациент приехал на плановую операцию, но врачам пришлось делать еще и экстренную.
Более десятка лет назад жителю Северной Осетии после серьезного ДТП московские медики заменили на протез часть аорты и клапан. Но вскоре он неосторожно поднял тяжелый предмет и специалисты центра Мешалкина в Новосибирске установили пациенту протез дуги аорты.
Но стенки аорты становились все тоньше, и в сентябре он снова приехал в клинику Мешалкина, чтобы лечь на операцию по установлению протеза брюшной аорты. Во время предоперационных анализов томография неожиданно показала, что установленный давно в столице искусственный клапан оторвался. По предположению врачей, это могло произойти из-за резкого скачка давления.
Пациенту повезло, что после первого хирургического вмешательства вокруг сосуда образовалась соединительная ткань — ложная аневризма сдерживала кровь, и только поэтому мужчина остался жив.
Врачи клиники Мешалкина провели экстренную операцию и поставили пациенту новый искусственный клапан. Сейчас он продолжает реабилитацию, а намеченную ранее плановую операцию ему сделают позже.
Напомним, в Новосибирске покончил с собой профессор медицинского университета Павел Железный.