Жителя Северной Осетии спасли в Новосибирске — что случилось

Но стенки аорты становились все тоньше, и в сентябре он снова приехал в клинику Мешалкина, чтобы лечь на операцию по установлению протеза брюшной аорты. Во время предоперационных анализов томография неожиданно показала, что установленный давно в столице искусственный клапан оторвался. По предположению врачей, это могло произойти из-за резкого скачка давления.