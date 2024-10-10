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Posted 10 октября, 08:06

Published 10 октября, 08:06

Modified 10 октября, 08:08

Updated 10 октября, 08:08

В Новосибирской клинике Мешалкина спасли человека

Жителя Северной Осетии спасли в Новосибирске — что случилось

10 октября 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Новосибирской клинике Мешалкина спасли человека

В Новосибирске спасли от разрыва аорты жителя Северной Осетии

В Новосибирске врачам удалось спасти пациента с внезапно оторвавшимся протезом клапана сердца, рассказали в клинике Мешалкина.

В Новосибирской клинике Мешалкина спасли от разрыва аорты приехавшего на плановую операцию мужчину. Как рассказали в пресс-центре медицинского учреждения, 44-летний пациент приехал на плановую операцию, но врачам пришлось делать еще и экстренную.

Более десятка лет назад жителю Северной Осетии после серьезного ДТП московские медики заменили на протез часть аорты и клапан. Но вскоре он неосторожно поднял тяжелый предмет и специалисты центра Мешалкина в Новосибирске установили пациенту протез дуги аорты.

Но стенки аорты становились все тоньше, и в сентябре он снова приехал в клинику Мешалкина, чтобы лечь на операцию по установлению протеза брюшной аорты. Во время предоперационных анализов томография неожиданно показала, что установленный давно в столице искусственный клапан оторвался. По предположению врачей, это могло произойти из-за резкого скачка давления.

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Пациенту повезло, что после первого хирургического вмешательства вокруг сосуда образовалась соединительная ткань — ложная аневризма сдерживала кровь, и только поэтому мужчина остался жив.

Врачи клиники Мешалкина провели экстренную операцию и поставили пациенту новый искусственный клапан. Сейчас он продолжает реабилитацию, а намеченную ранее плановую операцию ему сделают позже.

Напомним, в Новосибирске покончил с собой профессор медицинского университета Павел Железный.

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