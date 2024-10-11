100 тысяч рублей заплатила хозяйка агрессивных псов в Новосибирске

По словам представителя ребенка, собаки напали на беззащитную девочку осенью 2022 года в частном секторе на улице Оборонной. Медики после инцидента диагностировали у пострадавшей укусы и ссадины на голенях и на бедре. Девочке пришлось проходить длительный курс уколов для профилактики заболевания бешенством.