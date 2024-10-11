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Posted 11 октября, 04:33

Published 11 октября, 04:33

Modified 11 октября, 04:35

Updated 11 октября, 04:35

В Новосибирске 100 тысяч рублей за укусы собак присудили девочке

100 тысяч рублей заплатила хозяйка агрессивных псов в Новосибирске

11 октября 2024, 04:33
Фото: 1MI
В Новосибирске 100 тысяч рублей за укусы собак присудили девочке
В Новосибирске суд взыскал материальную компенсацию в пользу девочки, на которую в частном секторе неожиданно набросились две собаки, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске присудили выплату в 100 тысяч рублей в пользу девочки, искусанной двумя собаками. Деньги должна будет заплатить хозяйка агрессивных псов, не уследившая за ними во время прогулки.

По словам представителя ребенка, собаки напали на беззащитную девочку осенью 2022 года в частном секторе на улице Оборонной. Медики после инцидента диагностировали у пострадавшей укусы и ссадины на голенях и на бедре. Девочке пришлось проходить длительный курс уколов для профилактики заболевания бешенством.

Иск в суд Ленинского района был подан прокурором. В заявлении говорилось, что пострадавшая получила не только физические травмы, но и сильно испугалась домашних животных. Суд согласился с требованием истца полностью.

Напомним, новосибирских железнодорожников из Татарской дистанции пути наказали за сход вагонов.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Компенсация#Инцидент#Собаки#Бешенство#Девочка
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