4 дня двор дома заливало ледяной водой — последствия

Posted 10 октября, 22:53
Published 10 октября, 22:53
Modified 10 октября, 22:53
Updated 10 октября, 22:53
Из-за аварии несколько домов остались без водоснабжения, а дороги в районе были залиты ледяной водой. Прорыв удалось устранить только к 2 часам ночи 10 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу воды. Во время ремонта местным жителям организовали подвоз воды, чтобы минимизировать неудобства. Проблемы возникли из-за дефекта водопровода, который потребовал отключения нескольких домов от водоснабжения.
Ранее на происшествие обратила внимание прокуратура Дзержинского района. В ведомстве организовали проверку, чтобы выяснить причины аварии и оценить, насколько качественно были проведены ремонтные работы.