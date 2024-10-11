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Posted 10 октября, 22:53

Published 10 октября, 22:53

Modified 10 октября, 22:53

Updated 10 октября, 22:53

Холодной водой затопило двор дома

4 дня двор дома заливало ледяной водой — последствия

10 октября 2024, 22:53
Фото: 2GIS
Холодной водой затопило двор дома

На улице Кошурникова в Новосибирске устранили 4-дневный прорыв

В Новосибирске завершены работы по ликвидации четырехдневного прорыва холодной воды на улице Кошурникова, который произошел еще 6 октября.

Из-за аварии несколько домов остались без водоснабжения, а дороги в районе были залиты ледяной водой. Прорыв удалось устранить только к 2 часам ночи 10 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонтные бригады работали круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу воды. Во время ремонта местным жителям организовали подвоз воды, чтобы минимизировать неудобства. Проблемы возникли из-за дефекта водопровода, который потребовал отключения нескольких домов от водоснабжения.

Так выглядел двор домаТак выглядел двор дома
Так выглядел двор дома. Фото: Инцидент Новосибирск

Ранее на происшествие обратила внимание прокуратура Дзержинского района. В ведомстве организовали проверку, чтобы выяснить причины аварии и оценить, насколько качественно были проведены ремонтные работы.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Авария#ЖКХ#Прокуратура#Водоснабжение
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