4-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Новосибирске

Posted 11 октября, 11:01
Published 11 октября, 11:01
Modified 11 октября, 11:03
Updated 11 октября, 11:03
Инцидент случился на улице Пожарского, 2, около полудня. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора», сдавая назад, не заметил ребенка и наехал на него.
Мальчик был доставлен в больницу, где сейчас медики проводят обследования для установления характера и степени его травм. На данный момент подробности состояния ребенка уточняются.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии. Полиция ведет разбирательство по факту инцидента, чтобы определить, были ли соблюдены все правила дорожного движения и что именно стало причиной трагедии.