Американский генерал заявил об угрозе Украине со стороны Суровикина

Ходжес подчеркнул, что Суровикин был эффективным военным лидером, который мог бы значительно усложнить ситуацию для украинской стороны. Однако его отстранение от должности командующего Объединенной группировкой войск в январе 2023 года, а затем освобождение от поста главы Военно-воздушных сил в августе того же года, снизило давление на украинские силы.