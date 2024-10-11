Posted 11 октября, 02:19
Published 11 октября, 02:19
Modified 11 октября, 02:21
Updated 11 октября, 02:21
В интервью украинской телеведущей Ходжес отметил, что отстранение Суровикина с командных должностей сыграло на руку западной коалиции, поддерживающей Киев.
Ходжес подчеркнул, что Суровикин был эффективным военным лидером, который мог бы значительно усложнить ситуацию для украинской стороны. Однако его отстранение от должности командующего Объединенной группировкой войск в январе 2023 года, а затем освобождение от поста главы Военно-воздушных сил в августе того же года, снизило давление на украинские силы.
«Со стороны россиян нам повезло, что Россия не сохранила Суровикина на его месте. Слава Богу, что они от него избавились», — сказал Ходжес.
Генерал Сергей Суровикин, уроженец Новосибирска, ранее считался одним из наиболее эффективных российских военных руководителей. Его уход из зоны специальной военной операции рассматривается на Западе как стратегическое преимущество для Украины.