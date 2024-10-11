Беспилотники долетят до Новосибирской области — когда их ждать

Posted 11 октября, 11:09
Published 11 октября, 11:09
Modified 11 октября, 11:13
Updated 11 октября, 11:13
Регион вошел в число 18 субъектов России, где пройдет это масштабное событие. Цель фестиваля — не только продемонстрировать возможности современных БАС, но и привлечь внимание к профессиям, связанным с данной сферой. Ожидается, что за три дня фестиваль соберет более трех тысяч участников, среди которых будут не только специалисты и студенты, но и школьники, интересующиеся передовыми технологиями.
Фестиваль организован по трем направлениям, каждое из которых отвечает на разные аспекты применения БАС:
Трек «Мечта»: В этой секции участники будут погружаться в фантастические сценарии использования беспилотников через форсайты, настольные игры и встречи с писателями-фантастами. Основная цель — вдохновить участников на создание своего видения будущего технологий.
Трек «Технологии»: Этот трек включает мастер-классы, практические семинары и презентации, которые позволят познакомиться с разнообразием и применением современных технологий в беспилотных системах. Здесь будут представлены как лекции, так и выставки новейших достижений в этой области.
Трек «Общество»: Этот раздел направлен на вовлечение участников фестиваля в реальные задачи и общественные инициативы, связанные с применением БПЛА. Трек помогает создать платформу для взаимодействия профессионалов отрасли и молодежи.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет деловая программа с участием федеральных и региональных экспертов, которые представят лучшие практики и обсудят пути развития отрасли. Все участники, прошедшие регистрацию и принявшие участие в мероприятиях, получат сертификаты по итогам фестиваля.