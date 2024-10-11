Беспилотники долетят до Новосибирской области — когда их ждать

Регион вошел в число 18 субъектов России, где пройдет это масштабное событие. Цель фестиваля — не только продемонстрировать возможности современных БАС, но и привлечь внимание к профессиям, связанным с данной сферой. Ожидается, что за три дня фестиваль соберет более трех тысяч участников, среди которых будут не только специалисты и студенты, но и школьники, интересующиеся передовыми технологиями.