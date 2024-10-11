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Posted 11 октября, 11:09

Published 11 октября, 11:09

Modified 11 октября, 11:13

Updated 11 октября, 11:13

Беспилотники покажут в Новосибирской области

Беспилотники долетят до Новосибирской области — когда их ждать

11 октября 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники покажут в Новосибирской области

Сотни беспилотников появятся в Новосибирской области

С 24 по 26 октября 2024 года Новосибирская область станет одной из площадок Всероссийского распределенного фестиваля беспилотных авиационных систем (БАС) «Дотянуться до неба» (14+).

Регион вошел в число 18 субъектов России, где пройдет это масштабное событие. Цель фестиваля — не только продемонстрировать возможности современных БАС, но и привлечь внимание к профессиям, связанным с данной сферой. Ожидается, что за три дня фестиваль соберет более трех тысяч участников, среди которых будут не только специалисты и студенты, но и школьники, интересующиеся передовыми технологиями.

Фестиваль организован по трем направлениям, каждое из которых отвечает на разные аспекты применения БАС:

  • Трек «Мечта»: В этой секции участники будут погружаться в фантастические сценарии использования беспилотников через форсайты, настольные игры и встречи с писателями-фантастами. Основная цель — вдохновить участников на создание своего видения будущего технологий.

  • Трек «Технологии»: Этот трек включает мастер-классы, практические семинары и презентации, которые позволят познакомиться с разнообразием и применением современных технологий в беспилотных системах. Здесь будут представлены как лекции, так и выставки новейших достижений в этой области.

  • Трек «Общество»: Этот раздел направлен на вовлечение участников фестиваля в реальные задачи и общественные инициативы, связанные с применением БПЛА. Трек помогает создать платформу для взаимодействия профессионалов отрасли и молодежи.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет деловая программа с участием федеральных и региональных экспертов, которые представят лучшие практики и обсудят пути развития отрасли. Все участники, прошедшие регистрацию и принявшие участие в мероприятиях, получат сертификаты по итогам фестиваля.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Наука#Новосибирская область#Фестиваль#Высшее образование#Беспилотники#Кадры
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