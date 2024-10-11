В деле бывшего зампрокурора Попилюха из Новосибирска появились новые фигуранты

Posted 11 октября, 11:46
Published 11 октября, 11:46
Modified 11 октября, 12:32
Updated 11 октября, 12:32
Московские следователи продолжают разбираться в деле, возбужденном по факту хищения 200 млн рублей. Ранее среди фигурантов был заместитель главы Агентства по страхованию вкладов. Силовикам же удалось установить, что вероятным руководителем преступной банды мог быть бизнесмен из Новосибирска Евгений Богорад.
Схема обогащения была следующей: арбитражный управляющий должен был помогать проводить процедуру банкротства компании «ВДТ строй». В имущественную массу входил аквапарк «Аквамир». Он перешел под конкурсное управление АСВ. Все средства от эксплуатации объекта утекали в карман экс зампрокурора Попелюху и Богораду, сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, что новосибирец Богорад в 2019 году уже был признан виновным по делу о хищении 230 млн. рублей. Ему назначили условное наказание в виде пяти лет и шесть месяцев.