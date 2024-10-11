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Posted 11 октября, 11:46

Published 11 октября, 11:46

Modified 11 октября, 12:32

Updated 11 октября, 12:32

Бизнесмена из Новосибирска заподозрили в хищении 200 млн

В деле бывшего зампрокурора Попилюха из Новосибирска появились новые фигуранты

11 октября 2024, 11:46
Фото: 1MI
Бизнесмена из Новосибирска заподозрили в хищении 200 млн
Новосибирского бизнесмена увезли в столицу для проведения следственных действий по делу о многомиллионных хищениях, сообщает источник в правоохранительных органах.

Московские следователи продолжают разбираться в деле, возбужденном по факту хищения 200 млн рублей. Ранее среди фигурантов был заместитель главы Агентства по страхованию вкладов. Силовикам же удалось установить, что вероятным руководителем преступной банды мог быть бизнесмен из Новосибирска Евгений Богорад.

Схема обогащения была следующей: арбитражный управляющий должен был помогать проводить процедуру банкротства компании «ВДТ строй». В имущественную массу входил аквапарк «Аквамир». Он перешел под конкурсное управление АСВ. Все средства от эксплуатации объекта утекали в карман экс зампрокурора Попелюху и Богораду, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что новосибирец Богорад в 2019 году уже был признан виновным по делу о хищении 230 млн. рублей. Ему назначили условное наказание в виде пяти лет и шесть месяцев.

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#Екатерина Нимко#Общество#Москва#Суд#Деньги#Хищение
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