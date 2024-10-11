Депутат из Новосибирска требует расселить дом рядом со свалкой на улице Малыгина

Posted 11 октября, 01:46
Published 11 октября, 01:46
Modified 11 октября, 01:46
Updated 11 октября, 01:46
С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Роман Яковлев (КПРФ). По его словам, соседство с полигоном, который уже достиг огромных размеров, вызывает серьезные опасения для здоровья. За короткий период в одном из близлежащих домов произошло четыре смертельных случая. Депутат отметил в своей публикации в социальных сетях, что «проблем много, но главная — срочное расселение жителей с территории, по соседству с которой расположен мусорный небоскреб».
На ситуациюобратили внимание после недавней гибели 59-летней активистки Евгении Чубаровой, которая боролась за права жильцов. Ее дом находился в непосредственной близости от свалки и пострадал от дыма во время пожара на полигоне этим летом. Местные жители утверждают, что ее смерть, а также смерти других соседей напрямую связаны с неблагоприятной экологической обстановкой.
Дома на улице Малыгина были признаны аварийными, однако переселение жителей запланировано лишь на 2031 год в рамках региональной программы. Это вызвало недовольство и протесты среди жителей, которые считают, что такое затягивание сроков — неприемлемо. Яковлев заявил о своем намерении внести предложение о финансировании переселения при формировании бюджета на 2025–2027 годы, подчеркивая, что ситуация требует срочного реагирования со стороны властей.
Ранее в мэрии заявляли, что «Левобережный» полигон исчерпал свой ресурс и будет закрыт, однако для этого требуется строительство нового комплекса по переработке отходов.