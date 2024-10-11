Депутат из Новосибирска требует расселить дом рядом со свалкой на улице Малыгина

С инициативой выступил депутат Законодательного собрания Роман Яковлев (КПРФ). По его словам, соседство с полигоном, который уже достиг огромных размеров, вызывает серьезные опасения для здоровья. За короткий период в одном из близлежащих домов произошло четыре смертельных случая. Депутат отметил в своей публикации в социальных сетях, что «проблем много, но главная — срочное расселение жителей с территории, по соседству с которой расположен мусорный небоскреб».