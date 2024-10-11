Дорогу к синхротрону СКИФ реконструируют по нацпроекту БКД

Posted 11 октября, 11:03
Published 11 октября, 11:03
Modified 11 октября, 11:05
Updated 11 октября, 11:05
Участок трассы К-19р от железнодорожного переезда в районе станции «Крахаль» вдоль строительной площадки ЦКП «СКИФ» и далее к садовым обществам будет отремонтирован благодаря поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дорога «Инская — Барышево» была построена в 80-х годах прошлого века для проезда до садовых обществ. Тогда земляное полотно отсыпали хозяйственным способом без учета отраслевых норм с минимальной толщиной покрытия.
«Со временем территория ближайших населенных пунктов увеличилась, и интенсивность движения по трассе значительно возросла. Направлением стал пользоваться не только легковой, но и грузовой транспорт. Это привело к износу дороги, местами покрытие и вовсе разрушилось. Проведение работ по замене покрытия нецелесообразно — необходима полная замена земляного полотна и основания дороги с изменением параметров объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Дорога будет реконструирована до категории, соответствующей интенсивности и составу транспортного потока. Подрядчику предстоит провести устройство новой конструкции дорожной одежды, реконструкцию водопропускных труб, устройство тротуаров и велодорожек, стационарного электрического освещения, остановок общественного транспорта, технических средств организации дорожного движения. Срок завершения работ по контракту — середина октября 2025 года.