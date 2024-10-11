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Posted 11 октября, 11:03

Published 11 октября, 11:03

Modified 11 октября, 11:05

Updated 11 октября, 11:05

Синхротрон «СКИФ» строят по поручению президента России

Дорогу к синхротрону СКИФ реконструируют по нацпроекту БКД

11 октября 2024, 11:03
Фото: nso.ru
Синхротрон «СКИФ» строят по поручению президента России
В Новосибирском районе ведется реконструкция участка дороги «Инская — Барышево, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участок трассы К-19р от железнодорожного переезда в районе станции «Крахаль» вдоль строительной площадки ЦКП «СКИФ» и далее к садовым обществам будет отремонтирован благодаря поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога «Инская — Барышево» была построена в 80-х годах прошлого века для проезда до садовых обществ. Тогда земляное полотно отсыпали хозяйственным способом без учета отраслевых норм с минимальной толщиной покрытия.

«Со временем территория ближайших населенных пунктов увеличилась, и интенсивность движения по трассе значительно возросла. Направлением стал пользоваться не только легковой, но и грузовой транспорт. Это привело к износу дороги, местами покрытие и вовсе разрушилось. Проведение работ по замене покрытия нецелесообразно — необходима полная замена земляного полотна и основания дороги с изменением параметров объекта», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорога будет реконструирована до категории, соответствующей интенсивности и составу транспортного потока. Подрядчику предстоит провести устройство новой конструкции дорожной одежды, реконструкцию водопропускных труб, устройство тротуаров и велодорожек, стационарного электрического освещения, остановок общественного транспорта, технических средств организации дорожного движения. Срок завершения работ по контракту — середина октября 2025 года.

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