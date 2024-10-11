Два моста через реку Верх-Тула отремонтировали по нацпроекту БКД

Posted 11 октября, 07:08
Published 11 октября, 07:08
Modified 11 октября, 07:10
Updated 11 октября, 07:10
Железобетонный мост разветвляется на две части. Правая часть моста протяженностью 47 метров была построена в 1963 году, а в 1998 году — левая часть протяженностью 50 метров. После ежегодного обследования специалисты Территориального управления автомобильных дорог зафиксировали на обеих частях моста износ асфальтобетонного покрытия на проезжей части, подходах и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.
«Чтобы сообщение не прерывалось, решено было привести искусственное сооружение в нормативное состояние как можно скорее. Для этого были использованы инструменты национального проекта „Безопасные качественные дороги“ — своевременно выделены средства и начаты работы, за счет чего объект был введен уже в текущем году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Благодаря нацпроекту были проведены работы по усилению опор и пролетов, обустройству гидроизоляции, замене дорожной одежды и тротуаров. Сейчас все работы на объекте завершены, и специалисты строительного контроля проводят приемку работ. Реализация нацпроекта находится на контроле регионального Минтранса.
Всего национальный проект в текущем году позволил отремонтировать 91 объект общей протяженностью 251 км, а также 184 погонных метров мостов и путепроводов.