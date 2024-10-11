Два моста через реку Верх-Тула отремонтировали по нацпроекту БКД

Железобетонный мост разветвляется на две части. Правая часть моста протяженностью 47 метров была построена в 1963 году, а в 1998 году — левая часть протяженностью 50 метров. После ежегодного обследования специалисты Территориального управления автомобильных дорог зафиксировали на обеих частях моста износ асфальтобетонного покрытия на проезжей части, подходах и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.