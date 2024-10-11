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Posted 11 октября, 07:08

Published 11 октября, 07:08

Modified 11 октября, 07:10

Updated 11 октября, 07:10

Сооружение находилось в плохом техническом состоянии

Два моста через реку Верх-Тула отремонтировали по нацпроекту БКД

11 октября 2024, 07:08
Фото: nso.ru
Сооружение находилось в плохом техническом состоянии
Дорожники Новосибирской области провели приемку двух мостов через реку Верх-Тула возле одноименного населенного пункта. Оба объекта расположены на 23 км автомобильной дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которая входит в региональную опорную сеть дорог.

Железобетонный мост разветвляется на две части. Правая часть моста протяженностью 47 метров была построена в 1963 году, а в 1998 году — левая часть протяженностью 50 метров. После ежегодного обследования специалисты Территориального управления автомобильных дорог зафиксировали на обеих частях моста износ асфальтобетонного покрытия на проезжей части, подходах и разрушение защитного слоя бетона несущих конструкций.

«Чтобы сообщение не прерывалось, решено было привести искусственное сооружение в нормативное состояние как можно скорее. Для этого были использованы инструменты национального проекта „Безопасные качественные дороги“ — своевременно выделены средства и начаты работы, за счет чего объект был введен уже в текущем году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Благодаря нацпроекту были проведены работы по усилению опор и пролетов, обустройству гидроизоляции, замене дорожной одежды и тротуаров. Сейчас все работы на объекте завершены, и специалисты строительного контроля проводят приемку работ. Реализация нацпроекта находится на контроле регионального Минтранса.

Всего национальный проект в текущем году позволил отремонтировать 91 объект общей протяженностью 251 км, а также 184 погонных метров мостов и путепроводов.

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