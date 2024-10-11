Единственный шанс увидеть редкую комету Цзыцзиньшань-ATLAS — как и где наблюдать

Posted 11 октября, 05:56
Published 11 октября, 05:56
Modified 11 октября, 05:58
Updated 11 октября, 05:58
Это астрономическое явление уже названо одним из самых ярких событий осени, и все, кто взглянет в ночное небо, смогут увидеть эту космическую «гостью» даже без использования телескопов или биноклей. По словам экспертов, 12 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 70 миллионов километров.
«Прогнозы говорят о том, что открытая в 2023 году комета С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS имеет все шансы претендовать на звание ‘кометы первой половины 21 века’. Появление в небе настолько яркой кометы — редкость», — пояснил Олег Кашин
Комета Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта относительно недавно — ее одновременно обнаружили две команды астрономов в 2023 году: обсерватория Цзыцзиньшань в Китае и проект ATLAS в Южной Африке. Комета стала объектом интереса ученых благодаря своей высокой яркости и близкому расположению к Солнцу и Земле. После прохождения перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем — 27 сентября, ее путь приведет к минимальному расстоянию от Земли, когда ее хвост, «выброшенный» солнечным теплом, станет виден невооружённым глазом.
«Комета прибыла из самых удаленных областей Солнечной системы — из облака Оорта, которое находится на огромном расстоянии от Солнца. Если ей суждено будет вернуться (через несколько миллионов лет), все равно, для всех нас это будет первая и последняя встреча», — отметил специалист.
Действительно, расчёты показывают, что после прохождения через внутренние области Солнечной системы орбита кометы может измениться, и она навсегда покинет ее пределы.
Астрономы советуют наблюдать комету сразу после захода Солнца. В первые дни ее можно будет увидеть в западной части неба, особенно ярко ее хвост будет заметен при ясной погоде и вдали от городских огней. Наилучшие условия для наблюдения наступят именно 12 октября, когда комета достигнет пика своей яркости.
Для тех, кто планирует фотографировать комету, советуем снимать ее с длинной выдержкой, на штативе, и важно делать это вдали от ярких источников света, чтобы избежать светового загрязнения.
В середине октября комета постепенно начнёт терять свою яркость, и к концу месяца ее уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Это редкое и уникальное явление должно стать ярким воспоминанием для всех, кто успеет его увидеть.
«Комета прибыла из самых удаленных областей Солнечной системы — из облака Оорта, которое находится на огромном расстоянии от Солнца. Если ей суждено будет вернуться (через несколько миллионов лет), все равно, для всех нас это будет первая и последняя встреча», — отметил специалист.
Действительно, расчёты показывают, что после прохождения через внутренние области Солнечной системы орбита кометы может измениться, и она навсегда покинет ее пределы.
Астрономы советуют наблюдать комету сразу после захода Солнца. В первые дни ее можно будет увидеть в западной части неба, особенно ярко ее хвост будет заметен при ясной погоде и вдали от городских огней. Наилучшие условия для наблюдения наступят именно 12 октября, когда комета достигнет пика своей яркости.
Для тех, кто планирует фотографировать комету, советуем снимать ее с длинной выдержкой, на штативе, и важно делать это вдали от ярких источников света, чтобы избежать светового загрязнения.
В середине октября комета постепенно начнёт терять свою яркость, и к концу месяца ее уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Это редкое и уникальное явление должно стать ярким воспоминанием для всех, кто успеет его увидеть.