Единственный шанс увидеть редкую комету Цзыцзиньшань-ATLAS — как и где наблюдать

Комета Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта относительно недавно — ее одновременно обнаружили две команды астрономов в 2023 году: обсерватория Цзыцзиньшань в Китае и проект ATLAS в Южной Африке. Комета стала объектом интереса ученых благодаря своей высокой яркости и близкому расположению к Солнцу и Земле. После прохождения перигелия — точки наибольшего сближения с Солнцем — 27 сентября, ее путь приведет к минимальному расстоянию от Земли, когда ее хвост, «выброшенный» солнечным теплом, станет виден невооружённым глазом.