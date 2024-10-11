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Posted 11 октября, 10:36

Published 11 октября, 10:36

Modified 11 октября, 10:38

Updated 11 октября, 10:38

38 нелегалов удалось установить, благодаря камерам видеонаблюдения

Искусственный интеллект используют для охоты за мигрантами-нелегалами в Новосибирске

11 октября 2024, 10:36
Фото: 1MI
38 нелегалов удалось установить, благодаря камерам видеонаблюдения
В регионе активно используют технологию Face ID, сообщили в миграционной службе.

Более 400 мигрантов, которые потеряли право находится на территории России, внесены миграционной службой Новосибирской области в специальный реестр для поиска при помощи уличных камер видеонаблюдения. С начала года 38 нарушителей было установлено благодаря системе искусственного интеллекта, которая анализирует антропометрические данные.

«Возможно, будет проработан вопрос о внедрении этих технологий в камеры на подъездах, если собственниками установлено оборудование, которое позволяет фиксировать видеозвонки», — заявила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

По словам представителя миграционного ведомства, всего за 9 месяцев этого года за различные нарушения законодательства из региона за границу России было выдворено около трех тысяч мигрантов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

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#Новосибирск#Мигранты#Видеонаблюдение#Нарушители#Искусственный интеллект
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