Каршеринг или личный автомобиль? Решаем вместе

Posted 11 октября, 15:10
Published 11 октября, 15:10
Modified 11 октября, 15:11
Updated 11 октября, 15:11
Говорят, что услуги каршеринга более выгодны, чем приобретение собственного авто. Действительно ли это так? Разбирается newia.
Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут, — например, чтобы доехать до рынка. Чаще всего машину берут для поездок в аэропорт, на вокзал или в другие места, где негде припарковать автомобиль на долгий срок. Услуга каршеринга предоставляется любому совершеннолетнему гражданину, кто получил водительские права.
Среди плюсов каршеринга — простота и скорость оформления услуги. Оформить машину в краткосрочный прокат можно в любое время дня и ночи, создав аккаунт на сайте оператора каршеринга. Документы и оплату оформляют онлайн. После использования автомобиля не надо возвращать его в офис компании, предоставившей услугу, — достаточно оставить машину на любой парковке в зоне оформленной аренды.
Важным плюсом каршеринга как услуги является отсутствие необходимости поддерживать машину в рабочем состоянии: ответственность за все этапы обслуживания несет оператор.
Среди минусов каршеринга — необходимость самому искать машину там, где ее оставил предыдущий арендатор. Добираться до места придется самостоятельно или оплатив такси.
К тому же пользователи сервиса нередко сетуют на сложности с доступом в машину, беспорядок, оставленный предыдущим арендатором в салоне авто. Проблемой нередко оказываются штрафы для арендаторов, лимит пробега, отсутствие детских сидений и запрет на перевозку животных, вдобавок стояние в пробках грозит серьезными тратами.
Вывод: каршеринг полезен при хорошо спланированных поездках на небольшие расстояния. Зато при дальних или срочных спонтанных поездках личный автомобиль оказывается незаменимой вещью. Таким образом, личный автомобиль все же гарантирует свободу и уверенность в решении возникающих вопросов, а это важно для каждого.