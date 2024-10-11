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Posted 11 октября, 15:10

Published 11 октября, 15:10

Modified 11 октября, 15:11

Updated 11 октября, 15:11

Каршеринг или личный автомобиль? Решаем вместе

Каршеринг или личный автомобиль? Решаем вместе

11 октября 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Краткосрочный прокат автомобилей в России пока остается принципиально новой услугой, ее предлагают здесь не более 15 лет. Однако каршеринг уже нашел свою массовую аудиторию среди россиян.

Говорят, что услуги каршеринга более выгодны, чем приобретение собственного авто. Действительно ли это так? Разбирается newia.

Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут, — например, чтобы доехать до рынка. Чаще всего машину берут для поездок в аэропорт, на вокзал или в другие места, где негде припарковать автомобиль на долгий срок. Услуга каршеринга предоставляется любому совершеннолетнему гражданину, кто получил водительские права.

Среди плюсов каршеринга — простота и скорость оформления услуги. Оформить машину в краткосрочный прокат можно в любое время дня и ночи, создав аккаунт на сайте оператора каршеринга. Документы и оплату оформляют онлайн. После использования автомобиля не надо возвращать его в офис компании, предоставившей услугу, — достаточно оставить машину на любой парковке в зоне оформленной аренды.

Важным плюсом каршеринга как услуги является отсутствие необходимости поддерживать машину в рабочем состоянии: ответственность за все этапы обслуживания несет оператор.

Среди минусов каршеринга — необходимость самому искать машину там, где ее оставил предыдущий арендатор. Добираться до места придется самостоятельно или оплатив такси.

К тому же пользователи сервиса нередко сетуют на сложности с доступом в машину, беспорядок, оставленный предыдущим арендатором в салоне авто. Проблемой нередко оказываются штрафы для арендаторов, лимит пробега, отсутствие детских сидений и запрет на перевозку животных, вдобавок стояние в пробках грозит серьезными тратами.

Вывод: каршеринг полезен при хорошо спланированных поездках на небольшие расстояния. Зато при дальних или срочных спонтанных поездках личный автомобиль оказывается незаменимой вещью. Таким образом, личный автомобиль все же гарантирует свободу и уверенность в решении возникающих вопросов, а это важно для каждого.

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