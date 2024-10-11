Каршеринг или личный автомобиль? Решаем вместе

Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут, — например, чтобы доехать до рынка. Чаще всего машину берут для поездок в аэропорт, на вокзал или в другие места, где негде припарковать автомобиль на долгий срок. Услуга каршеринга предоставляется любому совершеннолетнему гражданину, кто получил водительские права.