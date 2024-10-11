Каждый месяц по 40 тыс — кого заставят платить налог на бездетность

Идея налога на бездетность не нова. В СССР аналогичный налог существовал с 1941 по 1992 год. Он взимался с мужчин и замужних женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Размер налога составлял до 6% от дохода, при этом для усыновителей и некоторых категорий граждан существовали льготы.