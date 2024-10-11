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Posted 11 октября, 02:50

Published 11 октября, 02:50

Modified 11 октября, 02:52

Updated 11 октября, 02:52

В России обсуждают необходимость налога на бездетность

Каждый месяц по 40 тыс — кого заставят платить налог на бездетность

11 октября 2024, 02:50
Фото: 1MI
В России обсуждают необходимость налога на бездетность

Налог на бездетность для новосибирцев может достигнуть 40 тыс в месяц

В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что налог должен составлять 30—40 тысяч рублей в год.

Налог на бездетность в России

В настоящее время активно обсуждаются способы улучшить демографическую ситуацию в стране. Одним из вариантов является введение налога для бездетных. По словам Александра Зубца, бездетные граждане должны вносить этот налог, поскольку государству требуются значительные средства для поддержки семей и увеличения рождаемости. Он подчеркнул, что демографическая политика — это вопрос не морали, а выживания общества.

Кто будет платить налог на бездетность

Зубец считает, что налог должны платить все бездетные, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Он пояснил, что медицина и финансы неразделимы: «Не надо делить медицину и финансы». Кроме того, экономист предложил ввести налог и для однодетных семей, поскольку «нормальные семьи — это двухдетные семьи».

Когда введут налог на бездетность

Сейчас идея только обсуждается. Если же на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующий законопроект и его одобрят, то он начнет действовать на территории всей страны. Платить будут обязаны все, включая жителей Новосибирской области.

Идея налога на бездетность не нова. В СССР аналогичный налог существовал с 1941 по 1992 год. Он взимался с мужчин и замужних женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Размер налога составлял до 6% от дохода, при этом для усыновителей и некоторых категорий граждан существовали льготы.

Налог на бездетность: мнение общественников
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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Медицина#Налоги#Демография#Многодетные семьи
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