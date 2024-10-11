Каждый месяц по 40 тыс — кого заставят платить налог на бездетность

Posted 11 октября, 02:50
Published 11 октября, 02:50
Modified 11 октября, 02:52
Updated 11 октября, 02:52
В настоящее время активно обсуждаются способы улучшить демографическую ситуацию в стране. Одним из вариантов является введение налога для бездетных. По словам Александра Зубца, бездетные граждане должны вносить этот налог, поскольку государству требуются значительные средства для поддержки семей и увеличения рождаемости. Он подчеркнул, что демографическая политика — это вопрос не морали, а выживания общества.
Зубец считает, что налог должны платить все бездетные, включая тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Он пояснил, что медицина и финансы неразделимы: «Не надо делить медицину и финансы». Кроме того, экономист предложил ввести налог и для однодетных семей, поскольку «нормальные семьи — это двухдетные семьи».
Сейчас идея только обсуждается. Если же на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующий законопроект и его одобрят, то он начнет действовать на территории всей страны. Платить будут обязаны все, включая жителей Новосибирской области.
Идея налога на бездетность не нова. В СССР аналогичный налог существовал с 1941 по 1992 год. Он взимался с мужчин и замужних женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Размер налога составлял до 6% от дохода, при этом для усыновителей и некоторых категорий граждан существовали льготы.