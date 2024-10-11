Лже-газовщиков с Линейной начали судить в Новосибирске

Кавун поведал суду, что руководители компании омской компании «Межрегионгаз Сервис» угодили под суд, но ему удалось присвоить печати и бланки фирмы. С ними он в июле 2022 года уехал в Новосибирск, в феврале 2023 года к нему присоединилась Урбах.