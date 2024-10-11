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Posted 11 октября, 08:47

Published 11 октября, 08:47

Modified 11 октября, 08:49

Updated 11 октября, 08:49

В Новосибирске продолжается суд по делу о взрыве на Линейной

Лже-газовщиков с Линейной начали судить в Новосибирске

11 октября 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Новосибирске продолжается суд по делу о взрыве на Линейной
В Новосибирске суд приступил к допросам обвиняемых в трагедии в доме № 39 на Линейной улице, в котором в феврале 2023 года взорвался газ, сообщает пресс-служба ведомства.

В Новосибирске суд выслушал показания Евгения Кавуна, обвиненного во взрыве бытового газа в жилом доме на улице Линейной, 39. Напомним, у Евгения Кавуна и его подельницы Ирины Урбах не было лицензии на монтаж какого-либо газового оборудования.

Кавун поведал суду, что руководители компании омской компании «Межрегионгаз Сервис» угодили под суд, но ему удалось присвоить печати и бланки фирмы. С ними он в июле 2022 года уехал в Новосибирск, в феврале 2023 года к нему присоединилась Урбах.

Накануне трагедии обвиняемые поменяли газовые трубки в четырех квартирах разрушенного дома и в двух квартирах соседнего. Мужчина признался, что 6 февраля действительно работал в квартире № 21, где по мнению экспертов и взорвался газ.

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Кавун уверяет, что проделал свои обычные манипуляции по замене шланга, а потом проверил вероятность утечки с помощью мыла. По его словам, он использовал привезенный из Омска шланг со всеми необходимыми сертификатами.

В качестве аргумента собственной невиновности Кавун приводит факт, что взрыв произошел только через три дня после его визита в квартиру № 21. Дочь хозяйки квартиры якобы побывала у нее в гостях сразу после него, и никакого запаха газа не ощутила.

Кавун заметил, что этажом выше газовый шланг последний раз меняли еще в 2009 году. Обвиняемый полагает, что именно там и взорвался газ.

Тем не менее, версию о взрыве в квартире № 21 подтвердили взрывотехник и сотрудник из пожарной лаборатории МЧС, пишет КП-Новосибирск.

Напомним, на заводе Кузьмина в Новосибирске остановлена работа кранов.

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