Магнитные бури в октябре: мощная вспышка ждет метеозависимых сегодня

Posted 10 октября, 21:02
Published 10 октября, 21:02
Modified 10 октября, 21:02
Updated 10 октября, 21:02
По прогнозам синоптиков, буря может достичь уровня G4, что классифицируется как «очень сильная». Ее пик ожидается в ночь с 10 на 11 октября, однако последствия будут ощущаться до конца недели.
Магнитная буря вызвана крупным выбросом солнечной плазмы, который произошел в результате интенсивной вспышки на Солнце 9 октября. Плазма движется к Земле со скоростью около 1000 км/с, и уже вчера геомагнитные начали набирать силу. По оценкам специалистов, пик активности магнитного поля придется на период с 22:00 10 октября до 13:00 11 октября, с максимальным уровнем G4. Ближе к выходным интенсивность спадет до уровней G2 и G1, но буря все еще будет ощущаться до конца воскресенья.
Магнитные бури, особенно такого масштаба, могут негативно сказываться на самочувствии людей, особенно метеозависимых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В зоне риска — люди с сердечно-сосудистыми проблемами, астмой, а также с психоэмоциональными расстройствами. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут поясняет, что такие бури могут привести к скачкам давления, головным болям и усилению тревожности.
Профессор Оксана Пивоварова рекомендует в такие периоды сохранять душевное равновесие и избегать лишнего стресса. Среди рекомендаций: нормализация сна, отказ от кофеина и алкоголя, а также умеренная физическая активность. Особое внимание стоит уделить питьевому режиму и избегать резких физических нагрузок.
Эта магнитная буря обещает стать одной из самых значительных за последние годы, и хотя ее последствия могут быть ощутимыми, специалисты напоминают, что при соблюдении простых мер предосторожности негативные эффекты можно минимизировать.