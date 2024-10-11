Магнитные бури в октябре: мощная вспышка ждет метеозависимых сегодня

Магнитная буря вызвана крупным выбросом солнечной плазмы, который произошел в результате интенсивной вспышки на Солнце 9 октября. Плазма движется к Земле со скоростью около 1000 км/с, и уже вчера геомагнитные начали набирать силу. По оценкам специалистов, пик активности магнитного поля придется на период с 22:00 10 октября до 13:00 11 октября, с максимальным уровнем G4. Ближе к выходным интенсивность спадет до уровней G2 и G1, но буря все еще будет ощущаться до конца воскресенья.