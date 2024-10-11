Мигрантов задержали по подозрению в нападаении на военного в Новосибирске

Posted 11 октября, 01:30
Published 11 октября, 01:30
Modified 11 октября, 01:30
Updated 11 октября, 01:30
Инцидент произошел 29 сентября, когда прапорщик Новосибирского военного института стал жертвой агрессивного поведения двух водителей, управлявших автомобилями без номерных знаков — RENO и HAVAL. В ходе конфликта, возникшего после того, как военнослужащий посигналил нарушителям, один из водителей угрожал ему пистолетом. В ответ военнослужащий применил баллончик с перцовым газом, однако это не остановило нападавших.
После того как росгвардеец заблокировал их транспортные средства, он был подвергнут избиению. Находившиеся на месте инцидента курсанты и офицеры института не вмешались в конфликт. Только благодаря помощи местных общественников нападавшие были задержаны, что позволило Следственному комитету России возбудить уголовное дело.
По данному делу следственные органы действуют под контролем главы СК России Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится в производстве, а подозреваемые ожидают судебного разбирательства в СИЗО.