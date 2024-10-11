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Posted 11 октября, 01:30

Published 11 октября, 01:30

Modified 11 октября, 01:30

Updated 11 октября, 01:30

Мигрантов арестовали

Мигрантов задержали по подозрению в нападаении на военного в Новосибирске

11 октября 2024, 01:30
Фото: Управление судебного департамента по Новосибирской области
Мигрантов арестовали
Октябрьски районный суд отправил до 8 декабря под стражу двух мигрантов, которые напали на сотрудника Росгвардии с оружием.

Инцидент произошел 29 сентября, когда прапорщик Новосибирского военного института стал жертвой агрессивного поведения двух водителей, управлявших автомобилями без номерных знаков — RENO и HAVAL. В ходе конфликта, возникшего после того, как военнослужащий посигналил нарушителям, один из водителей угрожал ему пистолетом. В ответ военнослужащий применил баллончик с перцовым газом, однако это не остановило нападавших.

После того как росгвардеец заблокировал их транспортные средства, он был подвергнут избиению. Находившиеся на месте инцидента курсанты и офицеры института не вмешались в конфликт. Только благодаря помощи местных общественников нападавшие были задержаны, что позволило Следственному комитету России возбудить уголовное дело.

По данному делу следственные органы действуют под контролем главы СК России Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится в производстве, а подозреваемые ожидают судебного разбирательства в СИЗО.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Избиение#Александр Бастрыкин#Военный#Мигрант
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