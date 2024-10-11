Мигрантов задержали по подозрению в нападаении на военного в Новосибирске

Инцидент произошел 29 сентября, когда прапорщик Новосибирского военного института стал жертвой агрессивного поведения двух водителей, управлявших автомобилями без номерных знаков — RENO и HAVAL. В ходе конфликта, возникшего после того, как военнослужащий посигналил нарушителям, один из водителей угрожал ему пистолетом. В ответ военнослужащий применил баллончик с перцовым газом, однако это не остановило нападавших.