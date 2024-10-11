Мигрантские патрули — когда их ждать на улицах города

Антонов заявил, что по всей России уже созданы многочисленные общественные организации мигрантов, у которых и так налажено достаточно неплохое взаимодействие и с силовиками, и с властями. Что же касается применения силовых методов, то депутат заявил, что если мигрантские патрули намерены этому препятствовать, то и сами окажутся в отделе полиции.