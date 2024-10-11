Мигрантские патрули — когда их ждать на улицах города

Posted 11 октября, 09:59
Published 11 октября, 09:59
Modified 11 октября, 10:01
Updated 11 октября, 10:01
Независимый депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов отрицательно отнесся к перспективе создания в регионах страны мигрантских патрулей. Приезжие намерены организованно принимать участие в рейдах полиции и следить за соблюдением прав своих соотечественников, часто жалующихся на применение силы со стороны правоохранительных органов. В настоящее время начало работы таких патрулей не установлено.
Антонов заявил, что по всей России уже созданы многочисленные общественные организации мигрантов, у которых и так налажено достаточно неплохое взаимодействие и с силовиками, и с властями. Что же касается применения силовых методов, то депутат заявил, что если мигрантские патрули намерены этому препятствовать, то и сами окажутся в отделе полиции.
По мнению Ростислава Антонова надеяться на то, что новоявленные помощники МВД будут помогать выявлять в своей среде нелегалов, мягко говоря, наивно. Все попытки создать такие отряды неминуемо завершатся крахом, так как их потенциальные члены в большинстве своем несведущи в правовом поле, пишет Infopro54.
Напомним, треть мигрантов в Новосибирской области оказались не в силах сдать экзамен по русскому языку.