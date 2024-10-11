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Posted 11 октября, 08:41

Published 11 октября, 08:41

Modified 11 октября, 08:43

Updated 11 октября, 08:43

Но в целом миграционный поток остался прежним

Мигранты стали реже просить гражданство РФ — в чем причина

11 октября 2024, 08:41
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Но в целом миграционный поток остался прежним

В Новосибирске мигранты стали в два раза реже просить российское гражданство

На миграционную статистику повлияло ужесточение законодательства, рассказали в региональном главке полиции.

За первые 9 месяцев 2024 года в Новосибирске практически в два раза сократилось количество обращений за получением гражданства Российской Федерации со стороны приезжающих из стран ближнего зарубежья. По состоянию на 1 октября подобных заявлений было зарегистрировано 4880, в то время как год назад этот показатель составлял 8875.

«Эта тенденция, я думаю, сохранится до конца года», — заявила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.

При этом, по словам Фоменко, количество мигрантов, приезжающих в регион, осталось на прежнем уровне. Основные страны, откуда прибывают трудовые мигранты — Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Треть приезжих не может сдать экзамен на минимальное знание русского языка, и, соответственно, получить патент на трудовую деятельность.

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#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Гражданство#Закон
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