Мигранты стали реже просить гражданство РФ — в чем причина

Posted 11 октября, 08:41
Published 11 октября, 08:41
Modified 11 октября, 08:43
Updated 11 октября, 08:43
За первые 9 месяцев 2024 года в Новосибирске практически в два раза сократилось количество обращений за получением гражданства Российской Федерации со стороны приезжающих из стран ближнего зарубежья. По состоянию на 1 октября подобных заявлений было зарегистрировано 4880, в то время как год назад этот показатель составлял 8875.
«Эта тенденция, я думаю, сохранится до конца года», — заявила заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Людмила Фоменко.
При этом, по словам Фоменко, количество мигрантов, приезжающих в регион, осталось на прежнем уровне. Основные страны, откуда прибывают трудовые мигранты — Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.
Треть приезжих не может сдать экзамен на минимальное знание русского языка, и, соответственно, получить патент на трудовую деятельность.