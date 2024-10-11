Мигранты стали реже просить гражданство РФ — в чем причина

За первые 9 месяцев 2024 года в Новосибирске практически в два раза сократилось количество обращений за получением гражданства Российской Федерации со стороны приезжающих из стран ближнего зарубежья. По состоянию на 1 октября подобных заявлений было зарегистрировано 4880, в то время как год назад этот показатель составлял 8875.