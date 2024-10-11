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Posted 11 октября, 12:52

Published 11 октября, 12:52

Modified 11 октября, 12:54

Updated 11 октября, 12:54

Мороз в Новосибирской области

Мороз и сильный ветер ночью обрушатся на Новосибирскую область

11 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Мороз в Новосибирской области
Жителей Новосибирской области предупредили о резкой смене погодных условий уже в ближайшие выходные.

На территории Новосибирской области резко похолодает. Погода начнет ухудшаться вечером 11 октября.

В ГУ МЧС России по региону предупредили о снижении температуры до -15 градусов. Ожидается также усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду. Не исключаются осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега.

Владельцев автомобилей просят не выезжать, если на транспортном средстве не установлена зимняя резина. При поездках за город важно иметь при себе средства связи, теплую одежду и запас топлива.

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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Снег#Мокрый снег#Ветер
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