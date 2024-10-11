Мороз и сильный ветер ночью обрушатся на Новосибирскую область

Posted 11 октября, 12:52
Published 11 октября, 12:52
Modified 11 октября, 12:54
Updated 11 октября, 12:54
На территории Новосибирской области резко похолодает. Погода начнет ухудшаться вечером 11 октября.
В ГУ МЧС России по региону предупредили о снижении температуры до -15 градусов. Ожидается также усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 20 метров в секунду. Не исключаются осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега.
Владельцев автомобилей просят не выезжать, если на транспортном средстве не установлена зимняя резина. При поездках за город важно иметь при себе средства связи, теплую одежду и запас топлива.