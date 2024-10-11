Мощный снегопад накрыл Новосибирскую область — смотрим фото

Posted 11 октября, 05:46
Published 11 октября, 05:46
Modified 11 октября, 05:48
Updated 11 октября, 05:48
Первыми зимний привет получили Усть-Тарский и Барабинский районы. Снег здесь шел всю ночь. Температура ночью опускалась до 0 градусов и ниже.
В соседней Омской области снег уже доставил свои неудобства, сообщают наши коллеги из Gorod55. Утром 11 октября машины омичей покрылись ледяной коркой, на дорогах образовалась гололедица, что привело к транспортному коллапсу. Водители обсуждают в социальных сетях, стоит ли уже «переобувать» автомобили, ведь снег может и растаять.
В Новосибирске снег пока еще не выпал, но по данным синоптиков, осадки могут начаться уже в ночь на 12 октября. Прогнозы Западно-Сибирского гидрометцентра говорят о том, что температура опустится до -5…-7°C, ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду.
По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие дни погода будет нестабильной. Днем температура будет колебаться от +1 до +6°C, но ночью возможны заморозки до -11°C. Такие погодные условия характерны для второй декады октября, когда перемены погоды могут быть резкими.