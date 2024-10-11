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Posted 11 октября, 05:46

Published 11 октября, 05:46

Modified 11 октября, 05:48

Updated 11 октября, 05:48

Первый снег выпал в Новосибирской области

Мощный снегопад накрыл Новосибирскую область — смотрим фото

11 октября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Первый снег выпал в Новосибирской области

Мощный снегопад накрыл Новосибирскую область

Ночью 11 октября жители Новосибирской области стали свидетелями первого снега, который начал заметно менять пейзажи региона.

Первыми зимний привет получили Усть-Тарский и Барабинский районы. Снег здесь шел всю ночь. Температура ночью опускалась до 0 градусов и ниже.

Снег на северо-западе Новосибирской областиСнег на северо-западе Новосибирской области
Снег на северо-западе Новосибирской областиСнег на северо-западе Новосибирской области
Снег на северо-западе Новосибирской области. Фото: ЧП-Новосибирск

В соседней Омской области снег уже доставил свои неудобства, сообщают наши коллеги из Gorod55. Утром 11 октября машины омичей покрылись ледяной коркой, на дорогах образовалась гололедица, что привело к транспортному коллапсу. Водители обсуждают в социальных сетях, стоит ли уже «переобувать» автомобили, ведь снег может и растаять.

Снег в Омской областиСнег в Омской области
Снег в Омской областиСнег в Омской области
Снег в Омской областиСнег в Омской области
Снег в Омской области. Фото: gorod55

В Новосибирске снег пока еще не выпал, но по данным синоптиков, осадки могут начаться уже в ночь на 12 октября. Прогнозы Западно-Сибирского гидрометцентра говорят о том, что температура опустится до -5…-7°C, ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие дни погода будет нестабильной. Днем температура будет колебаться от +1 до +6°C, но ночью возможны заморозки до -11°C. Такие погодные условия характерны для второй декады октября, когда перемены погоды могут быть резкими.

Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Снег#Гололедица
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