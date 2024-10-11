Мощный снегопад накрыл Новосибирскую область — смотрим фото

В Новосибирске снег пока еще не выпал, но по данным синоптиков, осадки могут начаться уже в ночь на 12 октября. Прогнозы Западно-Сибирского гидрометцентра говорят о том, что температура опустится до -5…-7°C, ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду.