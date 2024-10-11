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Posted 11 октября, 08:39

Published 11 октября, 08:39

Modified 11 октября, 08:41

Updated 11 октября, 08:41

Нигерийца приговорили к лишению свободы

Нигерийца осудили за мошенничество в Новосибирске

11 октября 2024, 08:39
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Нигерийца приговорили к лишению свободы
В Новосибирске завершился суд над 32-летним гражданином Нигерии, обвиненным в мошенничестве и присвоении средств соотечественника, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, обвиняемый с января по ноябрь 2023 года обманом завладел деньгами своего знакомого — более 300 тысяч рублей. Он пообещал помочь с оформлением студенческого приглашения, визы, покупкой билетов и организацией проживания, но свои обязательства не выполнил. Кроме того, в октябре подсудимый присвоил еще 8 600 рублей, переданные ему на другие нужды.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Его признали виновным по двум статьям: «Мошенничество в крупном размере» и «Присвоение имущества с причинением значительного ущерба». Судья, учитывая позицию обвинителя, назначил ему наказание — 1 год и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены, ущерб будет возмещен.

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