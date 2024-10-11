Нигерийца осудили за мошенничество в Новосибирске

Posted 11 октября, 08:39
Published 11 октября, 08:39
Modified 11 октября, 08:41
Updated 11 октября, 08:41
По данным следствия, обвиняемый с января по ноябрь 2023 года обманом завладел деньгами своего знакомого — более 300 тысяч рублей. Он пообещал помочь с оформлением студенческого приглашения, визы, покупкой билетов и организацией проживания, но свои обязательства не выполнил. Кроме того, в октябре подсудимый присвоил еще 8 600 рублей, переданные ему на другие нужды.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Его признали виновным по двум статьям: «Мошенничество в крупном размере» и «Присвоение имущества с причинением значительного ущерба». Судья, учитывая позицию обвинителя, назначил ему наказание — 1 год и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены, ущерб будет возмещен.