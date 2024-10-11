Нигерийца осудили за мошенничество в Новосибирске

По данным следствия, обвиняемый с января по ноябрь 2023 года обманом завладел деньгами своего знакомого — более 300 тысяч рублей. Он пообещал помочь с оформлением студенческого приглашения, визы, покупкой билетов и организацией проживания, но свои обязательства не выполнил. Кроме того, в октябре подсудимый присвоил еще 8 600 рублей, переданные ему на другие нужды.