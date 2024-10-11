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Posted 11 октября, 01:16

Published 11 октября, 01:16

Modified 11 октября, 01:16

Updated 11 октября, 01:16

СКИФ находится в Кольцово

Новосибирские ученые готовят оборудование для термоядерного реактора СКИФ

11 октября 2024, 01:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
СКИФ находится в Кольцово
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук завершил сборку ключевого оборудования для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, который разрабатывается во Франции.

Проект ИТЭР направлен на демонстрацию возможности применения термоядерной энергии в промышленности. В рамках этой инициативы Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН занимается производством специализированных порт-плагов. Эти устройства защищают реактор от радиации и обеспечивают доступ к плазменным исследованиям, как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова доктора физико-математических наук Александра Бурдакова.

На данный момент уже изготовлены некоторые компоненты, такие как коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока. Поставка всего необходимого оборудования планируется к 2028 году, а окончательная сборка порт-плагов будет завершена позже.

ИТЭР, в который вовлечены несколько стран, включая Россию, представляет собой проект, сопоставимый по размерам с Большим адронным коллайдером. Он призван продемонстрировать потенциал термоядерного синтеза как источника чистой и эффективной энергии, аналогичной процессам, происходящим в Солнце.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирская область#Исследования#Энергия#Ядерная физика
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