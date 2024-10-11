Новосибирские ученые готовят оборудование для термоядерного реактора СКИФ

Posted 11 октября, 01:16
Published 11 октября, 01:16
Modified 11 октября, 01:16
Updated 11 октября, 01:16
Проект ИТЭР направлен на демонстрацию возможности применения термоядерной энергии в промышленности. В рамках этой инициативы Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН занимается производством специализированных порт-плагов. Эти устройства защищают реактор от радиации и обеспечивают доступ к плазменным исследованиям, как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова доктора физико-математических наук Александра Бурдакова.
На данный момент уже изготовлены некоторые компоненты, такие как коллиматор и деверторный монитор нейтронного потока. Поставка всего необходимого оборудования планируется к 2028 году, а окончательная сборка порт-плагов будет завершена позже.
ИТЭР, в который вовлечены несколько стран, включая Россию, представляет собой проект, сопоставимый по размерам с Большим адронным коллайдером. Он призван продемонстрировать потенциал термоядерного синтеза как источника чистой и эффективной энергии, аналогичной процессам, происходящим в Солнце.