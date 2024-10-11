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Posted 11 октября, 03:00

Published 11 октября, 03:00

Modified 11 октября, 03:02

Updated 11 октября, 03:02

Инцидент произошел в 2022 году

Новосибирских железнодорожников осудили за сход вагонов

11 октября 2024, 03:00
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Инцидент произошел в 2022 году
Двух работников железной дороги осудили за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По их вине несколько грузовых вагонов сошли с рельс, после чего некоторые рейсы пришлось задержать, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рассмотрение дела происходило в Татарском районом суде. Фигурантами выступала пара сотрудников Татарской дистанции пути, одного из подразделений филиала «РЖД».

Инцидент произошел в 2022 году. Подсудимые отвечали за безопасности поездов и качество содержания путей. Суд постановил, что по их вине в июне произошел массовый сход вагонов двух грузовых поездов на развилке станций «Убинская-Каргат». Тогда никто не пострадал, но несколько рейсов, в том числе пассажирских пришлось задержать. Железная дорога понесла ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Работников дистанции приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Суд#Прокуратура#РЖД#Безопасность#Железнодорожники
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