Новосибирских железнодорожников осудили за сход вагонов

Инцидент произошел в 2022 году. Подсудимые отвечали за безопасности поездов и качество содержания путей. Суд постановил, что по их вине в июне произошел массовый сход вагонов двух грузовых поездов на развилке станций «Убинская-Каргат». Тогда никто не пострадал, но несколько рейсов, в том числе пассажирских пришлось задержать. Железная дорога понесла ущерб в размере более 1,5 млн рублей.