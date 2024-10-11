Новосибирского олигарха задержали в Москве — что он натворил

Posted 11 октября, 04:29
Published 11 октября, 04:29
Modified 11 октября, 04:36
Updated 11 октября, 04:36
Сегодня суд будет рассматривать меру пресечения для бизнесмена. Причины задержания пока не раскрываются, но по данным источников, это может быть связано с арестом бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Александра Попелюха, с которым Таран поддерживал деловые связи.
Это не первый раз, когда Эдуард Таран попадает под внимание правоохранительных органов. В 2010 году он уже был задержан по обвинению в даче взятки сотрудникам МВД. Тогда его дело развалилось после того, как основной свидетель отказался от своих показаний, заявив, что оговорил Тарана под давлением следствия.
Кто такой Эдуард Таран?
Эдуард Таран — один из влиятельных предпринимателей Новосибирска, основатель и руководитель многопрофильного холдинга РАТМ. Его бизнес включает в себя несколько отраслей: от стекольной промышленности до недвижимости. Таран также известен своей активной ролью в региональной политике и светской жизни, где часто выступает спонсором и организатором крупных мероприятий. Среди наиболее заметных проектов Тарана — управление крупным заводом по производству стеклотары «Сибстекло», а также участие в строительных и логистических проектах региона.