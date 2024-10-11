atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 04:29

Published 11 октября, 04:29

Modified 11 октября, 04:36

Updated 11 октября, 04:36

Эдуард Таран — новосибирский бизнесмен

Новосибирского олигарха задержали в Москве — что он натворил

11 октября 2024, 04:29
Фото: Минпромторг РФ
Эдуард Таран — новосибирский бизнесмен

Олигарха из Новосибирска Эдуарда Тарана задержали в Москве

В Москве задержан новосибирский олигарх Эдуард Таран, глава холдинга РАТМ и президент федерации футбола Новосибирской области, сообщает telegram-канал «Право на лево».

Сегодня суд будет рассматривать меру пресечения для бизнесмена. Причины задержания пока не раскрываются, но по данным источников, это может быть связано с арестом бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Александра Попелюха, с которым Таран поддерживал деловые связи.

Это не первый раз, когда Эдуард Таран попадает под внимание правоохранительных органов. В 2010 году он уже был задержан по обвинению в даче взятки сотрудникам МВД. Тогда его дело развалилось после того, как основной свидетель отказался от своих показаний, заявив, что оговорил Тарана под давлением следствия.

Кто такой Эдуард Таран?

Эдуард Таран — один из влиятельных предпринимателей Новосибирска, основатель и руководитель многопрофильного холдинга РАТМ. Его бизнес включает в себя несколько отраслей: от стекольной промышленности до недвижимости. Таран также известен своей активной ролью в региональной политике и светской жизни, где часто выступает спонсором и организатором крупных мероприятий. Среди наиболее заметных проектов Тарана — управление крупным заводом по производству стеклотары «Сибстекло», а также участие в строительных и логистических проектах региона.

Генпрокуратура подала иск к компании новосибирского бизнесмена Тарана
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый футбольный стадион построят в Новосибирске: решение принято"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"На заводе РАТМ Холдинга прошли обыски
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск
Подпишитесь