Новосибирского олигарха задержали в Москве — что он натворил

Это не первый раз, когда Эдуард Таран попадает под внимание правоохранительных органов. В 2010 году он уже был задержан по обвинению в даче взятки сотрудникам МВД. Тогда его дело развалилось после того, как основной свидетель отказался от своих показаний, заявив, что оговорил Тарана под давлением следствия.