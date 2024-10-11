Опасный медведь задрал 30 овец в селе под Новосибирском — его хотят застрелить

Posted 11 октября, 10:01
Published 11 октября, 10:01
Modified 11 октября, 10:03
Updated 11 октября, 10:03
Инцидент произошел вблизи села Орловское, где обнаружили следы медведя и тела погибших овец. По словам местного фермера, у него пропали 30 овец, хотя обнаружены останки лишь 11.
В ответ на угрозу от хищника Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выпустило приказ о регулировании численности хищников, разрешив отстрел одного бурого медведя в период с 10 октября по 8 ноября 2024 года. Официальная причина — опасность для здоровья и безопасности местных жителей.
Согласно документу, для отстрела будет использовано огнестрельное охотничье оружие.