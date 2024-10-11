Опасный медведь задрал 30 овец в селе под Новосибирском — его хотят застрелить

В ответ на угрозу от хищника Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выпустило приказ о регулировании численности хищников, разрешив отстрел одного бурого медведя в период с 10 октября по 8 ноября 2024 года. Официальная причина — опасность для здоровья и безопасности местных жителей.