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Posted 11 октября, 10:01

Published 11 октября, 10:01

Modified 11 октября, 10:03

Updated 11 октября, 10:03

Медведь находится в Убинском районе

Опасный медведь задрал 30 овец в селе под Новосибирском — его хотят застрелить

11 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI
Медведь находится в Убинском районе

Разрешение на отстрел опасного медведя выдали в Новосибирской области

Васти Новосибирской области выдали разрешение на отстрел бурого медведя, который растерзал стадо овец. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Инцидент произошел вблизи села Орловское, где обнаружили следы медведя и тела погибших овец. По словам местного фермера, у него пропали 30 овец, хотя обнаружены останки лишь 11.

В ответ на угрозу от хищника Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выпустило приказ о регулировании численности хищников, разрешив отстрел одного бурого медведя в период с 10 октября по 8 ноября 2024 года. Официальная причина — опасность для здоровья и безопасности местных жителей.

Согласно документу, для отстрела будет использовано огнестрельное охотничье оружие.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Фермер#Отстрел#Медведь
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