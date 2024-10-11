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Posted 11 октября, 03:58

Published 11 октября, 03:58

Modified 11 октября, 04:00

Updated 11 октября, 04:00

За восемь миллионов продает купюру новосибирец

Особенную банкноту готовы продать желающим обрести счастье — сколько за нее просят

11 октября 2024, 03:58
Фото: 1MI
За восемь миллионов продает купюру новосибирец

«Счастливую» банкноту продают в Новосибирске за 8 млн

Жителю Новосибирска попала в руки пятитысячная купюра с номером из одних семерок, он выставил ее на продажу.

Житель Новосибирска обнаружил в своем кошельке «счастливую» пятитысячную купюру: номер на ней состоит из одних семерок. Горожанин решил ее продать коллекционерам и назначил такую же «счастливую» цену — 7 777 777 рублей. Несложный подсчет показал, что редкое сочетание цифр автоматически увеличило стоимость банкноты в 1555 раз.

Эксперты в сфере бонистики предполагают, что новосибирец порядком завысил цену. Дело в том, что пять тысяч с номером из семерок в Москве можно купить за 820 тысяч рублей.

Кроме того, в Новосибирске сейчас на продажу выставлена десятирублевая купюра с «семерками». Ее обладатель решил назначить адекватную цену и готов продать ее за 750 тысяч рублей.

Напомним, инициаторы введения налога на бездетность озвучили его предполагаемую сумму.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Деньги#Банкнота#Коллекционеры#Семерки
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