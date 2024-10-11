Особенную банкноту готовы продать желающим обрести счастье — сколько за нее просят

Posted 11 октября, 03:58
Published 11 октября, 03:58
Modified 11 октября, 04:00
Updated 11 октября, 04:00
Житель Новосибирска обнаружил в своем кошельке «счастливую» пятитысячную купюру: номер на ней состоит из одних семерок. Горожанин решил ее продать коллекционерам и назначил такую же «счастливую» цену — 7 777 777 рублей. Несложный подсчет показал, что редкое сочетание цифр автоматически увеличило стоимость банкноты в 1555 раз.
Эксперты в сфере бонистики предполагают, что новосибирец порядком завысил цену. Дело в том, что пять тысяч с номером из семерок в Москве можно купить за 820 тысяч рублей.
Кроме того, в Новосибирске сейчас на продажу выставлена десятирублевая купюра с «семерками». Ее обладатель решил назначить адекватную цену и готов продать ее за 750 тысяч рублей.
Напомним, инициаторы введения налога на бездетность озвучили его предполагаемую сумму.