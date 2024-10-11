Пошлый шум в элитной квартире стал причиной иска к застройщику в Новосибирске

Posted 11 октября, 06:45
Published 11 октября, 06:45
Modified 11 октября, 06:47
Updated 11 октября, 06:47
В Новосибирске суд обязал строительную компанию «ВКД-1» усовершенствовать шумоизоляцию в квартире на шестом этаже жилого комплекса «Красен Хаус», пожилая владелица которой постоянно жаловалась на мешающие спокойно жить звуки с этажа выше. До соседки доносились и пошлые стоны, и громкая музыка. Оказалось, что владельцы элитной квартиры зарабатывали на посуточной аренде, но некоторые жильцы вели себя достаточно буйно.
Независимая экспертиза выяснила, что временами уровень шума в жилище пенсионерки повышался до 70 децибелов, что при максимуме в 40 децибелов. Сначала женщина с помощью юристов намеревалась призвать к ответу хозяев неспокойной квартиры, но они посоветовали подать иск к строителям.
Перед этим две экспертизы показали, что между квартирами кое-где шумоизоляции нет вовсе. Там где она была, материалы не соответствовали заявленным в проекте.
Суд Дзержинского района обязал «ВКД-1» за три месяца устранить нарушения, однако застройщик делать это пока не спешит. Сейчас представители собственницы намерены взыскать со строителей компенсацию нанесенного ей морального вреда и неустойку, сообщает «Прецедент».
Напомним, в Новосибирске хозяйке агрессивных собак пришлось заплатить 100 тысяч рублей за нападение на маленькую девочку.