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Posted 11 октября, 06:45

Published 11 октября, 06:45

Modified 11 октября, 06:47

Updated 11 октября, 06:47

В элитном ЖК в Новосибирске оказалась дешевая звукоизоляция

Пошлый шум в элитной квартире стал причиной иска к застройщику в Новосибирске

11 октября 2024, 06:45
Фото: 1MI
В элитном ЖК в Новосибирске оказалась дешевая звукоизоляция
В Новосибирске строительную компанию «ВКД-1» уличили в экономии на шумоизоляции элитного дома на улице Красина, о чем стало известно во время судебного заседания.

В Новосибирске суд обязал строительную компанию «ВКД-1» усовершенствовать шумоизоляцию в квартире на шестом этаже жилого комплекса «Красен Хаус», пожилая владелица которой постоянно жаловалась на мешающие спокойно жить звуки с этажа выше. До соседки доносились и пошлые стоны, и громкая музыка. Оказалось, что владельцы элитной квартиры зарабатывали на посуточной аренде, но некоторые жильцы вели себя достаточно буйно.

Независимая экспертиза выяснила, что временами уровень шума в жилище пенсионерки повышался до 70 децибелов, что при максимуме в 40 децибелов. Сначала женщина с помощью юристов намеревалась призвать к ответу хозяев неспокойной квартиры, но они посоветовали подать иск к строителям.

Перед этим две экспертизы показали, что между квартирами кое-где шумоизоляции нет вовсе. Там где она была, материалы не соответствовали заявленным в проекте.

Суд Дзержинского района обязал «ВКД-1» за три месяца устранить нарушения, однако застройщик делать это пока не спешит. Сейчас представители собственницы намерены взыскать со строителей компенсацию нанесенного ей морального вреда и неустойку, сообщает «Прецедент».

Напомним, в Новосибирске хозяйке агрессивных собак пришлось заплатить 100 тысяч рублей за нападение на маленькую девочку.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Застройщик#Экспертиза#Шумоизоляция#Элитная квартира#Судебный иск#Моральный вред
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