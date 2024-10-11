Пошлый шум в элитной квартире стал причиной иска к застройщику в Новосибирске

В Новосибирске суд обязал строительную компанию «ВКД-1» усовершенствовать шумоизоляцию в квартире на шестом этаже жилого комплекса «Красен Хаус», пожилая владелица которой постоянно жаловалась на мешающие спокойно жить звуки с этажа выше. До соседки доносились и пошлые стоны, и громкая музыка. Оказалось, что владельцы элитной квартиры зарабатывали на посуточной аренде, но некоторые жильцы вели себя достаточно буйно.